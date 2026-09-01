張善政拚連任今完成登記 競總主委曝選戰新布局

桃園市長張善政爭取連任，今由競選總部主委黃敏恭和國民黨立委涂權吉等人前往桃園市選舉委員會，代表張善政辦理市長候選人登記。黃敏恭表示，張善政目前仍以市政為優先，未來競選總部成立後，將打破過去僅分南、北兩大督導區的模式，依桃園6個立委選區劃分6大戰區，由6名立委分區督導，全力爭取連任。

黃敏恭今天上午與涂權吉前往桃園市選委會，代表張善政完成候選人登記。黃敏恭曾帶領藍營打贏4年前的市長選戰、2年前立委選舉和去年大罷免一役，被視為國民黨桃園選戰的「不敗福將」。

黃敏恭表示，這次選戰將採取更慎重、積極的布局，過去桃園選舉督導區主要分為南、北兩區，這次將擴增為6個督導區，也就是以桃園6個立委選區作為6大戰區，並請6名立委各自督導熟悉的選區。

他說，涂權吉所在選區過去幾次選舉競爭都相當激烈，也是民進黨市長參選人黃世杰的本命區，因此特別邀請涂代表6名立委陪同登記，展現團隊整合迎戰的態勢。

涂權吉曾在2024年立委選舉擊敗民進黨黃世杰，對於是否因曾打敗黃世杰，被視為此次選戰重要戰將？涂表示不敢這樣說，選舉不是「誰打敗誰」，而是選民做出自己的選擇。

他說，今天以桃園立委及市政團隊一員身分代表張善政完成登記，符合張善政這幾年的做事方式，「該做的程序由團隊幫他完成，該負的市政責任由他自己承擔」，現任市長不能因為碰到選舉，就把市政工作變成選舉活動。

涂權吉表示，地方建設需要中央與地方長時間協調，政治人物不能只是把話說得漂亮，更要看實際貢獻；張善政這幾年面對問題都是一件一件處理，做事務實、低調，相信未來4年若繼續由張善政帶領，桃園建設能持續推進。

陪同登記的國民黨議員凌濤表示，今天由競選總部主委黃敏恭及立委共同代表張善政登記，就是希望讓市長維持「市政優先」，加速完成各項市政工作回應市民期待；2022年桃園市長選情激烈，黃敏恭帶領團隊協助張善政勝選，2024年桃園6席區域立委也全壘打，此次由黃敏恭再度操盤，並由涂權吉等立委投入各戰區，希望整合桃園藍營戰力，協助張善政爭取連任。