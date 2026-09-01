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21歲被提報流氓獲判無罪 江和樹難忘「社會大學」的71天

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹本屆首次競選市議員就以第二高票當選，昨天他和妻子牽著孫子一同完成登記競選連任。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹本屆首次競選市議員就以第二高票當選，昨天他和妻子牽著孫子一同完成登記競選連任。圖／江和樹提供

民眾黨台中市議員江和樹本屆首次競選市議員就以第二高票當選，昨天他和妻子牽著孫子一同完成登記，而且是清晨5時就前往排隊，搶得頭香，顯示競選連任的決心。對於21歲曾被提報流氓最後獲判無罪的過往，他絲毫不避談，且今天在臉書公開這一段過程，並說「在培德商專（指台中監獄）社會大學的71天讓我改變人生」

2026九合一選舉

45歲的江和樹昨和妻子牽著孫子現身時，還有人誤認孫子是他兒子。但事實上，他說自己15歲就當爸，父親49 歲才有他這個獨生子。家裡的背景比較複雜，但爸爸、媽媽都在，「也都很疼我。」

江和樹的人生閱歷豐富，他說自己「排過夜市、做過粗工、賣過檳榔、開過白牌車、賣過雞肉攤」有時候做完工，身上都是汗、都是灰，口袋裡沒有多少錢。可是回到家，看到太太、看到孩子，他知道自己不能倒。也從來不覺得這些工作低俗「靠勞力賺錢，沒有什麼好丟臉。」

江和樹21歲那一年，被提報流氓，在看守所待了 71 天，那是他一生最黑暗的日子。爸爸、媽媽、妻子每天來面會。他隔著玻璃看著他們流眼淚，卻連一句「不要哭」都說不出口。

而改變他的一件事，是那時候有一位主管問他「你希望你的孩子以後變成什麼樣的人？」他回說「希望他有出息，做一個對社會有用的人」主管看著他說「你今天會在這裡，以後你的小孩，也可能走上和你一樣的路」那一瞬間，「我真的醒了」這句話他一輩子不會忘。而他最怕的，不是失去自由，而是有一天他的孩子也坐在這裡，走他走過的路。

江和樹說，他告訴自己只要還有機會出去，一定要改。後來，案件最終判他無罪，也獲得冤獄賠償。他說，對他來說，社會大學的71天不是「沒事」而已。那是老天給他的一堂課，讓他知道「人可以跌倒，但不能永遠躺在地上；人有過去，但不能讓過去決定一輩子。」

2026九合一選舉 台中市選舉 議員 江和樹

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