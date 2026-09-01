【即時短評】認知作戰捕風捉影 立委獵巫抹紅人民

猶記去年民進黨支持者大力鼓吹大罷免之時，社會上的「獵巫」行為已是層出不窮，有來台旅遊的五月天歌迷因拍攝台北自強隧道，遭人發文在網路上公審，質疑對方是「中國共諜」，最後鬧了個大烏龍。

幾乎在同一時期，民進黨立委郭昱晴也在網路上發文稱有男子拿手機直播，行為鬼祟，因此通報警政署，沒想到同樣是烏龍一場，不得不道歉刪文。

近日舊事再度重演。有民眾在捷運月台看到有人手持筆電，螢幕顯示簡體字「2戰區光合系統」，就下意識認為是共諜在台情蒐，而民進黨立委非但沒有謹言慎行、讓謠言止於智者，還發文推波助瀾，結果還是鬧了個笑話。

諷刺的是，民進黨立委宣稱堅定反共，但面對「真正的共諜」卻不敢說話，例如多名民進黨前幕僚涉入共諜案，就看不到綠營立委大聲譴責，反而成天喊打「想像中的敵人」。

更不可取的是，執政黨立委把一般的無辜民眾也抹紅成了共諜，發現是個錯誤，卻盼不來一句道歉，好像只要站在維護國安的制高點之上，就沒有是非對錯的問題，「寧可錯殺一百，不能放過一個」。

最糟糕的是，當民眾信任的立委都加入這場獵巫行動，破壞人與人之間的互信基礎，無形中擴大了社會的對立，讓每個人都草木皆兵。就怕哪一天，我們又重演「保密防諜，人人有責」的日子，反共卻淪為審查言論和打擊異己的藉口。