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林為洲曝藍白傾向共推他選竹北市長 邱臣遠回應了
前立委林為洲昨透露，竹北市長藍白協調有譜，傾向共推民眾黨邱臣遠。邱臣遠今回應，黨中央仍持續溝通協調，並與他保持緊密聯繫，目前仍依既定規畫準備登記參選，態度就是「全力以赴、衝刺到底」。
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林為洲昨表示，經過與國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，以及地方藍白要角密集協調後，雙方已有合作共識，竹北市長部分基本上傾向支持邱臣遠，新竹縣長則以支持國民黨徐欣瑩為目標，最終仍待兩黨主席拍板。
消息曝光後，邱臣遠今天感謝地方各界前輩對竹北未來發展與在野力量整合的關心與努力：「為這座城市的進步凝聚最大力量，一直是大家的共同期盼」。
邱臣遠說，身為參選人，最重要的責任就是對竹北市民信守承諾。目前團隊已經完成領表，並依既定規畫準備登記參選，一步一腳印往前邁進。既然承接了這份重擔與託付，他的態度非常堅定，就是「全力以赴、衝刺到底」，把所有精力放在傾聽市民聲音、端出實質政見上。
邱臣遠強調，目前黨中央持續在溝通、協調，過程中也都有跟他保持緊密的聯繫；而作為第一線候選人的責任非常明確，他與團隊會一步一腳印、穩健向前邁進，用專業治理與具體市政願景，全力爭取竹北市民的最大支持與信任。
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