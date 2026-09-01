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柯文哲鄭麗文明可望同框陪高虹安登記？白營在地人士：有機會

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安。圖／取自高虹安臉書
新竹市長高虹安。圖／取自高虹安臉書

民眾黨加速布局2026地方選舉，被視為民眾黨本命區的新竹市，6名選區提名7人，創黨主席柯文哲將陪同登記，與國民黨主席鄭麗文陪市長高虹安登記前後登場。民眾黨地方人士分析，由於雙方個別登記的時間落在明天上午10點半至11點，時間非常接近，屆時將有很大機會出現鄭麗文、柯文哲、高虹安、民眾黨議員參選人同框畫面，為藍白兩黨合作提前掀起「本命區共治」的聯手抗綠聲勢。

2026九合一選舉

民眾黨市議員李國璋指出，明天上午10點半至11點民眾黨榮譽主席柯文哲將陪同全體市議員提名人到選委會聯合登記，由於高虹安將於11點在鄭麗文陪同下登記，兩者時間非常接近，或許有機會能同框。

由於藍白合目前在竹縣出現困局，是否會影響到竹市的藍白合？李國璋說，竹市的國民黨議員本身就與高虹安配合良好，也與民眾黨有十足默契，因此，竹縣目前的困境並不會對竹市兩黨合作造成影響。

民眾黨地方人士指出，若明天雙方確實能合體，這場看似巧合的登記交會，其實反映出藍白兩黨在應對2026選戰上的戰略交集。面對民進黨集結重兵攻勢，竹市早已成為在野防線的關鍵指標，鄭麗文與柯文哲若能藉由登記場合自然同框，不只能打破雙方因竹縣竹北市長選舉提名導致的紛擾，更為藍白合遞出最直觀的政治訊號。一旦藍白雙方展現跨黨派挺高虹安與在野議員的團結氣勢，將有效凝聚中間與泛藍泛白選民，對民進黨參選人構成強大的選戰壓力。

明天上午10點半至11點民眾黨榮譽主席柯文哲將陪同全體市議員提名人到選委會聯合登記。記者萬于甄／攝影
明天上午10點半至11點民眾黨榮譽主席柯文哲將陪同全體市議員提名人到選委會聯合登記。記者萬于甄／攝影

白營 鄭麗文 柯文哲 2026九合一選舉 高虹安 新竹市選舉

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