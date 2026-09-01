回應民調 謝國樑：做好市政爭取認同 童子瑋：跟青年、中間選民多溝通

網路媒體公布基隆市長民調結果，爭取連任的謝國樑說，他會繼續努力做好市政，爭取市民的認同。競選對手童子瑋指出，會積極跟青年朋友、中間選民溝通，很有信心會超越對手。兩人近日也都有政壇要角助勢，爭取勝選。

《上報》報導委託山水民意研究公司進行基隆市長選情調查結果，謝國樑以38.6%支持度暫時領先童子瑋33.2%，雙方差距5.4%。但若納入投票意願觀察，在「一定會投票」選民中，童子瑋支持度升至41.8%，對比謝國樑41.9%，雙方僅差0.1%，顯示選情競爭程度非常激烈。

謝國樑回應指出，他個人還是比較相信國民黨8月初所做的民調，如果以對方的內參民調來說，其實他們反而退步了3%。所有的民調都是做參考，他會繼續努力，努力做好市政，爭取市民的認同。

謝國樑表示，近日就會邀請基隆的女兒、台中市長盧秀燕，回到基隆幫他輔選，包括國民黨主席鄭麗文、前主席朱立倫、台北市長蔣萬安和中廣前董事長趙少康，9月會陸續來到基隆，幫他和市議員輔選，贏得2026選戰。

基隆市議長童子瑋說，看到這次媒體的民調，顯示黨部、他自己和媒體的民調，都呈現一樣的趨勢，這是幾個月團隊努力的成績，從勤跑基層、提出政見、專注市政，都在地方獲得許多市民的認同。現在還有很多青年朋友還沒關心市長選舉，未來89天，會積極跟青年朋友、中間選民溝通，很有信心會超越對手。

童子瑋關心國道客運增班路線，今早和行政院秘書長張惇涵，一同前往麥金路與安樂路二段交叉路口，了解國道客運行車和民眾乘車情形，希望能讓通勤族更便利。