彰縣長選情添變數 泛藍陳重嘉搶頭香登記

九合一選舉昨起受理參選登記，無黨籍縣議員陳重嘉搶頭香登記參選彰化縣長，他說，看不慣藍綠白都為政黨利益盤算。桃園市長張善政今委託競選總部主委黃敏恭、立委涂權吉代為登記，民進黨對手黃世杰明天大陣仗登記。

彰化縣長選情暗潮洶湧，國民黨提名考紀會前主委魏平政，但彰化縣長王惠美未相挺，選情被藍營列為艱困選區。民進黨參選人陳素月雖提早布局，卻面臨彰化市前市長邱建富退黨參選，綠營上演分裂危機。

昨搶先登記的陳重嘉為前立委陳朝容、游月霞之子，具泛藍背景，讓彰化選情更添變數。

魏平政預計三日上午登記，將有百名百工百業代表陪同營造聲勢，魏總部預計六日成立，將舉辦首場萬人大型造勢。陳素月預計二日登記，由黨公職陪同。邱建富三日上午登記，十三日成立競選總部。

張善政今低調由黃敏恭、涂權吉代為登記參選，其中黃敏恭是選戰操盤手，涂權吉在本屆立委選舉時，在第二選區以一千多票之差打敗黃世杰。黃世杰二日由民進黨議員參選人組成「桃園隊」合體，大陣仗共同登記參選。

民進黨台北市長參選人沈伯洋、高雄市長參選人賴瑞隆接連對台北市長蔣萬安下辯論戰帖，蔣萬安昨巧妙還擊賴瑞隆說，「他要不要先問問台南陳亭妃意願？」