竹北困境 白營：只怕「豬隊友」大意失荊州

竹北市藍白合破局，民眾黨立委洪毓祥昨天示警，國民黨喪失誠信、因小失大的舉動非常不明智，國民黨主席鄭麗文應出面說明清楚，否則難保在宜蘭縣、新北市及彰化縣等地不會出現外溢效果，「我們不怕神一樣的敵人，只怕豬一樣的隊友」，希望國民黨不要當「豬隊友」，可能大意失荊州。民眾黨前主席柯文哲說，竹北選舉不會影響全國，但畢竟冰山一角，藍白黨主席應趕快討論善後。

國民黨竹北市長參選人吳旭智已完成領表，預計三日登記參選。但前立委林為洲昨表示，藍白雙方目前已有合作共識，竹北市長人選基本上傾向共推民眾黨邱臣遠，新竹縣長則支持國民黨徐欣瑩，最終仍待國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌拍板宣布；他強調，藍白合作才有勝選機會，盼雙方支持者先停止彼此攻擊。邱臣遠昨表示，此刻心情「如人飲水、冷暖自知」，奮戰到最後一刻，全力爭取勝選。

不過，吳旭智未證實，他強調，藍白合機制仍要從黨中央溝通，藍白仍在協調，尊重黨內機制，他將持續走訪地方，爭取支持，繼續向前走。

竹北市長多人參戰，已退出民眾黨的前立委李貞秀昨手提綠色愛馬仕包，搶頭香登記。民眾黨邱臣遠昨領表，預計三日登記參選，民進黨參選人曾聖凱也預計三日登記參選。無黨籍竹北市前市長何淦銘已領表，今決定是否登記參選。國民黨竹北市代會主席林啟賢參選動向未明。

國民黨發言人牛煦庭說，整合本來就很複雜，也不見得同一套方法都適用，但努力到最後一刻有其必要。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩團隊發言人徐維遠表示，徐欣瑩無權決定竹北市長人選，將盡力促成在野合作。

黃國昌指出，與國民黨溝通的大門沒有關上，但國民黨的態度不是他可以強逼的，他希望受影響的範圍能鎖定在新竹縣，就像徐欣瑩不守承諾，關新北李四川、台中江啟臣什麼事情，「我們就事論事」。

洪毓祥說，國民黨與民眾黨曾有過討論，結論就是民眾黨支持國民黨新竹縣長參選人，同時民眾黨也一定會推出竹北市長參選人，新竹市長高虹安則是爭取連任，希望相輔相成、穩定加持。但國民黨喪失誠信，距離上次跟黃國昌的溝通會談，鄭麗文至今已神隱超過一周，對於為何無法控制新竹縣選情，鄭麗文應出面好好說明。

洪毓祥說，民眾黨是關鍵少數政黨，「基本上百分之十的力量，有可能讓國民黨因小失大、大意失荊州」，政治就是要講求誠信，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠絕對會參選到底，「我們推出來的戰將或將軍，沒有選擇戰場的權利」。

柯文哲昨在台南表示，藍營從中央到地方的發言，感覺都是「雙手一攤，不干他的事」，竹北市長選舉是冰山一角，兩黨主席要趕快討論善後。

國民黨立委李彥秀表示，互信是政黨合作的基礎，特別是雙方支持者的感受更不能被忽視，「蝴蝶效應可能引發政治海嘯」，藍白都必須有高度智慧解決竹北困境，在野黨沒有分裂本錢，更沒有不合作權利，否則支持者的賭爛票，恐成壓垮合作的最後一根稻草。