獨／竹北市長藍白合大逆轉？林為洲奔走協調 藍白可能共推「他」

新竹縣竹北市長「藍白合」今天再現轉機。前立委林為洲今晚接受本報訪問表示，經過一整天協調，目前藍白雙方已有合作共識，竹北市長人選基本上傾向共推民眾黨邱臣遠，新竹縣長則支持國民黨徐欣瑩，最終仍待兩黨主席拍板宣布。

不過，吳旭智對此未證實，他強調，藍白合機制仍要從黨中央溝通，藍白仍在協調。尊重黨內機制，將持續走訪地方，爭取支持繼續向前走。

林為洲今晚在臉書發文表示，今天一早先與新竹縣議長張鎮榮見面，中午再與新竹縣長楊文科會議，期間也陸續聯繫國民黨主席鄭麗文、立委徐欣瑩、縣議員吳旭智，晚間則與民眾黨主席黃國昌及苗栗縣長鍾東錦聯絡。

林為洲指出，各方目前已有一致共識，就是「藍白合作，才能勝選」，不論竹北市長或新竹縣長選舉，都希望朝藍白合作方向推進。

林為洲接受本報電話訪問時進一步透露，竹北市長這一局「基本上傾向支持民眾黨的邱臣遠」，至於新竹縣長部分，則以支持國民黨徐欣瑩為目標。他說，最終人選仍須由國民黨、民眾黨兩黨主席做最後決定及共同宣布。

林為洲也呼籲藍白支持者「稍安勿躁」，盟友之間先不要彼此攻擊，並形容目前局勢「山重水盡疑無路，柳暗花明又一村」，盼經過協調後，很快就能對外公布好消息。