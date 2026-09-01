2026地方選舉 民眾黨台中目標「六席全上」 桃園力求突破零席次

民眾黨加速布局二○二六地方選舉，台中推出六名市議員參選人，目標「六席全上」，部分選區造成藍綠壓力；桃園則從上屆提名七席、結果「掛蛋」，本屆減為四席，力求突破零席次。

被視為民眾黨本命區的新竹市，六個選區提名七人，創黨主席柯文哲將陪同登記，與國民黨主席鄭麗文陪市長高虹安登記前後登場，持續營造藍白合的氛圍。

台灣民眾黨主席黃國昌昨率「民眾台中隊」六名議員參選人辦理登記，包括江和樹、陳永祥、連小華、劉芩妤、邱于珊及許書豪，展現民眾黨深耕地方、擴張議會版圖企圖。

黃國昌表示，選戰第一天特別陪同台中隊完成登記，目標就是「六席全上」。台中市議會成立黨團至少須有三席議員，民眾黨期許跨過門檻，實踐「黨團進議會」，發揮監督及議事力量。民眾黨目前在市議會僅江和樹一席，原議員陳清龍轉任不分區立委；新提名人選在部分選區，為選情增添變數。

桃園方面，民眾黨提名桃園區徐千晴、龜山區周曉芸、八德區林晏良及平鎮區吳正吉等四人，預計四日上午十時聯合登記，由柯文哲妻子陳佩琪、秘書長周榆修及市黨部主委洪毓祥陪同，拚插旗桃園市議會。

新竹市此次六個選區提名七人，其中兩名東區現任議員爭取連任。民眾黨預計明天上午十時卅分由柯文哲返鄉陪同參選人登記。

隔半小時後，鄭麗文將陪同高虹安登記，兩黨主席接連現身，持續為新竹選戰營造「藍白合」氛圍。