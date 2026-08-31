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「蘇巧慧也敬佩侯市長」李四川：不過下一棒侯還是要交給我

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席湳雅觀光夜市中元普度平安餐會，接受媒體聯訪。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今出席湳雅觀光夜市中元普度平安餐會，接受媒體聯訪。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今出席湳雅觀光夜市中元普度平安餐會，談到新北市長侯友宜昨天明確表示「我的下一棒、接棒人就是李四川」，李四川表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧也敬佩侯友宜，但侯最終仍指名由他接棒，關鍵就在執行力，「侯市長相信我的執行力絕對比蘇委員好」。

2026九合一選舉

李四川表示，侯友宜8年施政不分藍綠，許多政策受到市民肯定，整體滿意度相當高。他說，蘇巧慧近來也多次出席侯友宜相關行程，「蘇巧慧委員也滿敬佩侯市長」。

不過李四川話鋒一轉表示，侯友宜最終仍明確點名由他接棒，代表侯對他的執行力有信心，「我跟蘇巧慧委員所不同的，侯市長相信我的執行力絕對比蘇委員還好」。

李四川強調，侯友宜既然把下一棒交給他，「這一棒我一定會接下來」，侯友宜交代、尚未完成的工作，他都會好好接續完成。

他最後更直接喊話，「年底我們一定會打贏勝仗」，展現對年底新北市長選戰的信心。

李四川 蘇巧慧 侯友宜 2026九合一選舉 新北市選舉

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