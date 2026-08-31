九合一選舉開放登記 苗縣首日113人完成、縣長暫無人

2026九合一選舉今天起開放登記，苗栗縣首日包括縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長部分共有113人完成登記。縣長部分，國民黨鍾東錦、民進黨陳品安皆已擬定登記時間。

苗栗縣選委會傍晚完成統計，今天辦理公職選舉登記人數，縣議員7人、鄉鎮市長5人、鄉鎮市民代表23人、村里長78人，共計113人。

縣議員部分，海軍中校退役魏漢相搶頭香登記參選第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）議員。現年54歲的魏漢相是地方選舉新面孔，他透過臉書指出，自己熟悉系統工程，希望利用所學，回饋服務選民，架設「苗栗選民服務網」讓民眾透過手機就能反映案件、查詢進度。

另外，在縣議員第四選區（後龍鎮、造橋鄉、竹南鎮），現任議長李文斌與現任議員林寶珠、鄭秋風3人皆是出身後龍的資深議員，李文斌爭取6連霸，鄭秋風爭取9連霸，林寶珠除了中途一屆轉戰後龍鎮長外，更是10連霸老將，爭取邁向11連霸，今天3人在後龍鎮長謝清輝及多名議員、後龍鄉親簇擁下辦理登記，高喊「後龍隊」旗開得勝、眾望所歸。

苗栗縣選委會指出，縣長選舉部分，今天暫無人登記。據了解，民進黨苗栗縣長參選人陳品安擬於9月2日上午登記；爭取連任的國民黨鍾東錦預定於9月3日上午辦理登記。