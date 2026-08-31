快訊

昔「3323」轟動全台！林益世考上牙醫 大寮診所看診被認出

重磅！輝達投資聯發科35億美元 深化雙方合作

向「周氏蝦捲」安平老店潑上百隻蟑螂…嫌犯慘了！疑未吐實檢聲請羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

九合一選舉開放登記 苗縣首日113人完成、縣長暫無人

中央社／ 苗栗縣31日電
2026九合一選舉31日起開放登記，苗栗縣首日包括縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長部分共有113人完成登記。其中，縣議員部分，後龍鎮3名資深議員鄭秋風（前右3）、李文斌（前右4）、林寶珠（前右5）聯合辦理登記，力拚連任。中央社
2026九合一選舉31日起開放登記，苗栗縣首日包括縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長部分共有113人完成登記。其中，縣議員部分，後龍鎮3名資深議員鄭秋風（前右3）、李文斌（前右4）、林寶珠（前右5）聯合辦理登記，力拚連任。中央社

2026九合一選舉今天起開放登記，苗栗縣首日包括縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長部分共有113人完成登記。縣長部分，國民黨鍾東錦、民進黨陳品安皆已擬定登記時間。

2026九合一選舉

苗栗縣選委會傍晚完成統計，今天辦理公職選舉登記人數，縣議員7人、鄉鎮市長5人、鄉鎮市民代表23人、村里長78人，共計113人。

縣議員部分，海軍中校退役魏漢相搶頭香登記參選第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）議員。現年54歲的魏漢相是地方選舉新面孔，他透過臉書指出，自己熟悉系統工程，希望利用所學，回饋服務選民，架設「苗栗選民服務網」讓民眾透過手機就能反映案件、查詢進度。

另外，在縣議員第四選區（後龍鎮、造橋鄉、竹南鎮），現任議長李文斌與現任議員林寶珠、鄭秋風3人皆是出身後龍的資深議員，李文斌爭取6連霸，鄭秋風爭取9連霸，林寶珠除了中途一屆轉戰後龍鎮長外，更是10連霸老將，爭取邁向11連霸，今天3人在後龍鎮長謝清輝及多名議員、後龍鄉親簇擁下辦理登記，高喊「後龍隊」旗開得勝、眾望所歸。

苗栗縣選委會指出，縣長選舉部分，今天暫無人登記。據了解，民進黨苗栗縣長參選人陳品安擬於9月2日上午登記；爭取連任的國民黨鍾東錦預定於9月3日上午辦理登記。

2026九合一選舉

延伸閱讀

澎湖地方選舉登記首日 縣議員部分7人辦妥

九合一選舉今起登記！是哪九項投票？參選保證金又是多少？

里長選舉登記首日 汐止區多位現任里長搶先拼連任

不領政黨推薦書！藍營詹江村以無黨籍登記參選 市黨部回應了

相關新聞

10歲女童遭猥褻！蔣萬安周五開檢討會 社會局長：保護孩子為首要考量

10歲女兒遭性猥褻案引發各界關注，今天是市政總質詢首日，議員苗博雅質疑該案是否有涉及「性剝削」，質詢過程中因苗透露部分細節，讓社會局長姚淑文不滿呼籲停止，雙方火氣一度上來，姚強調，市府沒有拖延、不理會，但為保護個案會以孩子最佳考量為出發點，很多細節無法透露。蔣則允諾，周五將開會針對不足之處檢討。

「蘇巧慧也敬佩侯市長」李四川：不過下一棒侯還是要交給我

國民黨新北市長參選人李四川今出席湳雅觀光夜市中元普度平安餐會，談到新北市長侯友宜昨天明確表示「我的下一棒、接棒人就是李四川」，李四川表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧也敬佩侯友宜，但侯最終仍指名由他接棒，關鍵就在執行力，「侯市長相信我的執行力絕對比蘇委員好」。

雲林縣長選戰突增第三人 他選過台南市長、立委今登記挑戰

115年地方公職人員選舉今起開放登記，雲林縣長選戰突然殺出第三人，59歲律師吳炳輝今天上午獨自前往雲林縣選委會，登記參選雲林縣長。吳炳輝無黨無派，過去曾參選台南市立委、台南市長、雲林縣立委及虎尾鎮長補選，雖多次參選均未當選，此次再度投入縣長選舉，讓原本已由民進黨劉建國、國民黨張嘉郡形成的藍綠對決，增添新的變數。

高雄市區爆「噴泉天坑」 陳麗娜：民進黨做不好就換柯志恩來做

高雄前鎮區民權二路、廣西路口今下午驚現大型「噴泉天坑」，開挖後發現地下已嚴重掏空。國民黨發言人、高雄市議員陳麗娜批評，該處上周六就已出現明顯裂縫，地方陳姓里長第一時間通報並設置圍籬，但相關單位卻互相轉介，遲遲搞不清楚該由養工處、自來水公司還是水利局處理。她質疑「上週就已經通報，為什麼非得等到路塌了，才知道地下已經空了？」

蘇巧慧接待東大參訪團 邀對方參加競總大會體驗台灣選戰熱情

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天接待日本東京大學「兩岸關係研究小組」訪問團，雙方針對台灣民主現狀、市政願景、全社會防衛韌性、兩岸關係與國際局勢等多元議題深入交流。蘇更邀請對方參加9月5日競總成立大會，一起體驗台灣熱情選舉造勢場合。

雲林縣首選原住民議員 他登記參選多位原住民耆老祈福

115年地方公職人員選舉今天起受理候選人登記，登記至9月4日止、11月28日投票。下屆雲林縣議員首度增設平地原住民、山地原住民各1席，原住民族政治參與成為此次選舉新焦點，山地原住民議員參選人蔡嘉峻今下午在父親、縣議員蔡永富及多名原住民族耆老陪同下完成登記，宣告投入選戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。