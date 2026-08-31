高雄市區爆「噴泉天坑」 陳麗娜：民進黨做不好就換柯志恩來做

高雄前鎮區民權二路、廣西路口今下午驚現大型「噴泉天坑」，開挖後發現地下已嚴重掏空。國民黨發言人、高雄市議員陳麗娜批評，該處上周六就已出現明顯裂縫，地方陳姓里長第一時間通報並設置圍籬，但相關單位卻互相轉介，遲遲搞不清楚該由養工處、自來水公司還是水利局處理。她質疑「上週就已經通報，為什麼非得等到路塌了，才知道地下已經空了？」

陳麗娜指出，8月24日廣西路與林森三路口才出現約5公尺大型天坑，甚至連搶修怪手都掉進去。2023年廣西路也曾出現長約4公尺、寬2.5公尺、深2公尺的大坑洞，當時就查出與汙水管漏水、土砂流失有關，「同一條廣西路反覆出現坑洞，一周內更連爆兩起，市府還要當成偶發事件嗎？」

陳麗娜表示，近期從鳳山、前鎮到仁武都陸續傳出道路塌陷，現在連民眾事先通報，都還要面對不同單位互踢皮球，顯示高雄市政府的「螺絲真的鬆了」。

陳麗娜說，高雄人要的是安全道路，不是一次又一次的「天坑驚魂」。民進黨在高雄執政這麼多年，如果連馬路底下被掏空、民眾事先通報都處理不好，那就證明高雄到了應該改變的時候。她呼籲，既然民進黨做不好，2026就讓國民黨柯志恩來做，重新把高雄市政府的螺絲一顆一顆鎖緊。