大一新生要吳思瑤別談政治反遭出征 王鴻薇：綠色恐怖？

一名大學新生在社群平台Threads分享一張宿舍照片。盛讚「有獨立包廂、乾濕分離」，引來民進黨立委吳思瑤在下面留言，宣傳是自己催生、推動。該名學生回覆「沒有想要貼文有政治」，引發網友出征。國民黨立委王鴻薇說，這不是「綠色恐怖」，什麼是「綠色恐怖」？她反問民進黨台北市長參選人沈伯洋，能認同這種大罷免式的出征大學生行為嗎？

王鴻薇指出，大立委讓年輕的大一新生惶恐，回覆表示「請不要在我的貼文下面推廣自己我知道選舉快到了但我沒有想要我的貼文有政治謝謝」，就是這樣一個有禮貌不帶政治立場的回應，觸動吳思瑤支持者與青鳥的敏感神經，在底下各種瘋狂出征留言攻擊，甚至說這位學生是「民主富二代」。

王鴻薇說，即使這位學生把留言改成「這是我家（指圖片中的宿舍）也希望有機會住到政府與立委推動的新宿舍」求饒，但還是繼續被攻擊，說他改口供；居然肉搜到這名新生的家，查出是做生意的店家，就去出征店面影響生計。

王鴻薇表示，整件事情莫名其妙，一名大學生客氣的拒絕民進黨大立委出現他的版面，牽扯政治不想成為宣傳的樣板，最後演變成網路抄家、網軍對其人個羞辱、惡言相向，連求饒都沒用；如果這不是「綠色恐怖」，什麼是「綠色恐怖」？

王鴻薇說，不分任何立場，她自始反對網路出征無辜民眾，也很擔心這位大一學生的身心狀態，她表示吳思瑤應出來呼籲支持者，立刻停止對無辜者的傷害；甚至沈伯洋，「你認同這種大罷免式的出征大學生行為嗎？」