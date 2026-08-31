蘇巧慧接待東大參訪團 邀對方參加競總大會體驗台灣選戰熱情

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天接待日本東京大學「兩岸關係研究小組」訪問團，雙方針對台灣民主現狀、市政願景、全社會防衛韌性、兩岸關係與國際局勢等多元議題深入交流。蘇更邀請對方參加9月5日競總成立大會，一起體驗台灣熱情選舉造勢場合。

蘇巧慧歡迎松田康博教授率領的訪問團，並感謝眾人長期關心台灣，持續提出專業的研究分析，蘇強調，她非常珍惜每一次接待國際訪賓的機會，盼能深化台灣與國際社會的交流合作，同時透過自身的經驗分享，讓更多人瞭解台灣。

訪問團學者提問年底選情，蘇巧慧除感謝大家對新北選情的關注，並提供許多第一線觀察外，也大方分享自己在選戰中一步步努力的過程；蘇巧慧也親自邀請訪問團成員，參與她即將於9月5日舉辦的新北競選總部成立大會，實地感受台灣最熱情的選舉場面。

談及全社會防衛韌性，蘇巧慧特別以COVID-19疫情與花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害為例，從法規制度、實務演練，以及社會與政府間的信任等角度切入分析，雙方也就各項政策及議題展開深入討論，交流氣氛十分熱絡。

蘇巧慧準備台灣名產蛋黃酥，並致贈訪問團本次選戰的特色文宣品，除了傳統紙本文宣、扇子外，還包含印有Q版形象的不織布環保提袋，以及掃街時非常受歡迎的菜瓜布，和深受小朋友喜愛的「水獺媽媽」鑰匙圈與DIY紙存錢筒，呈現選戰宣傳中滿滿的活力與創意；松田康博教授亦現場回贈新書「蔡英文政権期の台湾」，展現友好情誼。