快訊

沙德爾最快今晚復活！周三北轉相對接近台灣 海警發布機率曝光

逮捕到案！台南「周氏蝦捲」安平老店遭潑上百隻蟑螂 雨衣男稱不滿服務態度

山區持續降雨 屏東縣春日鄉士文村明天停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧接待東大參訪團 邀對方參加競總大會體驗台灣選戰熱情

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天接待日本東京大學「兩岸關係研究小組」訪問團，雙方針對台灣民主現狀、市政願景、全社會防衛韌性、兩岸關係與國際局勢等多元議題深入交流。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天接待日本東京大學「兩岸關係研究小組」訪問團，雙方針對台灣民主現狀、市政願景、全社會防衛韌性、兩岸關係與國際局勢等多元議題深入交流。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天接待日本東京大學「兩岸關係研究小組」訪問團，雙方針對台灣民主現狀、市政願景、全社會防衛韌性、兩岸關係與國際局勢等多元議題深入交流。蘇更邀請對方參加9月5日競總成立大會，一起體驗台灣熱情選舉造勢場合。

2026九合一選舉

蘇巧慧歡迎松田康博教授率領的訪問團，並感謝眾人長期關心台灣，持續提出專業的研究分析，蘇強調，她非常珍惜每一次接待國際訪賓的機會，盼能深化台灣與國際社會的交流合作，同時透過自身的經驗分享，讓更多人瞭解台灣。

訪問團學者提問年底選情，蘇巧慧除感謝大家對新北選情的關注，並提供許多第一線觀察外，也大方分享自己在選戰中一步步努力的過程；蘇巧慧也親自邀請訪問團成員，參與她即將於9月5日舉辦的新北競選總部成立大會，實地感受台灣最熱情的選舉場面。

談及全社會防衛韌性，蘇巧慧特別以COVID-19疫情與花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害為例，從法規制度、實務演練，以及社會與政府間的信任等角度切入分析，雙方也就各項政策及議題展開深入討論，交流氣氛十分熱絡。

蘇巧慧準備台灣名產蛋黃酥，並致贈訪問團本次選戰的特色文宣品，除了傳統紙本文宣、扇子外，還包含印有Q版形象的不織布環保提袋，以及掃街時非常受歡迎的菜瓜布，和深受小朋友喜愛的「水獺媽媽」鑰匙圈與DIY紙存錢筒，呈現選戰宣傳中滿滿的活力與創意；松田康博教授亦現場回贈新書「蔡英文政権期の台湾」，展現友好情誼。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天接待日本東京大學「兩岸關係研究小組」訪問團，雙方針對台灣民主現狀、市政願景、全社會防衛韌性、兩岸關係與國際局勢等多元議題深入交流。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天接待日本東京大學「兩岸關係研究小組」訪問團，雙方針對台灣民主現狀、市政願景、全社會防衛韌性、兩岸關係與國際局勢等多元議題深入交流。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

蘇巧慧 東京大學 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

即時短評／侯友宜深入三蘆牽李四川同台 擁抱並肩力挺破謠傳

選舉登記起跑 侯友宜點名李四川接棒

星期評論／民調成戰術武器 考驗選民思辨能力

歐洲34官員訪台學華語 走訪科技業探台灣軟硬實力

相關新聞

10歲女童遭猥褻！蔣萬安周五開檢討會 社會局長：保護孩子為首要考量

10歲女兒遭性猥褻案引發各界關注，今天是市政總質詢首日，議員苗博雅質疑該案是否有涉及「性剝削」，質詢過程中因苗透露部分細節，讓社會局長姚淑文不滿呼籲停止，雙方火氣一度上來，姚強調，市府沒有拖延、不理會，但為保護個案會以孩子最佳考量為出發點，很多細節無法透露。蔣則允諾，周五將開會針對不足之處檢討。

雲林縣長選戰突增第三人 他選過台南市長、立委今登記挑戰

115年地方公職人員選舉今起開放登記，雲林縣長選戰突然殺出第三人，59歲律師吳炳輝今天上午獨自前往雲林縣選委會，登記參選雲林縣長。吳炳輝無黨無派，過去曾參選台南市立委、台南市長、雲林縣立委及虎尾鎮長補選，雖多次參選均未當選，此次再度投入縣長選舉，讓原本已由民進黨劉建國、國民黨張嘉郡形成的藍綠對決，增添新的變數。

大一新生要吳思瑤別談政治反遭出征 王鴻薇：綠色恐怖？

一名大學新生在社群平台Threads分享一張宿舍照片。盛讚「有獨立包廂、乾濕分離」，引來民進黨立委吳思瑤在下面留言，宣傳是自己催生、推動。該名學生回覆「沒有想要貼文有政治」，引發網友出征。國民黨立委王鴻薇說，這不是「綠色恐怖」，什麼是「綠色恐怖」？她反問民進黨台北市長參選人沈伯洋，能認同這種大罷免式的出征大學生行為嗎？

蘇巧慧接待東大參訪團 邀對方參加競總大會體驗台灣選戰熱情

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天接待日本東京大學「兩岸關係研究小組」訪問團，雙方針對台灣民主現狀、市政願景、全社會防衛韌性、兩岸關係與國際局勢等多元議題深入交流。蘇更邀請對方參加9月5日競總成立大會，一起體驗台灣熱情選舉造勢場合。

雲林縣首選原住民議員 他登記參選多位原住民耆老祈福

115年地方公職人員選舉今天起受理候選人登記，登記至9月4日止、11月28日投票。下屆雲林縣議員首度增設平地原住民、山地原住民各1席，原住民族政治參與成為此次選舉新焦點，山地原住民議員參選人蔡嘉峻今下午在父親、縣議員蔡永富及多名原住民族耆老陪同下完成登記，宣告投入選戰。

新北選舉登記首日 民進黨7人、國民黨1人、無黨2人

2026地方選舉候選人登記作業今起跑，新北市選委會統計首日登記概況，截至收件結束，市議員有10人完成登記，其中民進黨7人、國民黨1人、無黨籍2人；里長部分共有264人完成登記。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。