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雲林縣首選原住民議員 他登記參選多位原住民耆老祈福
115年地方公職人員選舉今天起受理候選人登記，登記至9月4日止、11月28日投票。下屆雲林縣議員首度增設平地原住民、山地原住民各1席，原住民族政治參與成為此次選舉新焦點，山地原住民議員參選人蔡嘉峻今下午在父親、縣議員蔡永富及多名原住民族耆老陪同下完成登記，宣告投入選戰。
2026九合一選舉
雲林縣山地原住民議員參選人蔡嘉峻（Pisaw）今天下午在父親蔡永富、家人、好友及多名原住民族耆老陪同下完成登記，原住民耆老也輪流為他祈福，期許他順利當選成為族人的仰望。蔡嘉峻表示，登記後代表正式接下族人的託付與責任。
蔡嘉峻表示，從決定參選至今，他走訪雲林各地，持續傾聽族人聲音，希望未來能透過議員角色，把原住民族人的實際需求帶進議會，替族人爭取更多資源。
雲林縣選舉委員會統計，今已有縣長1人及縣議員9完成登記。縣長部分由無黨籍律師吳炳輝登記參選。
縣議員則有第1選區廖昶淳；第3選區現任陳乙辰、現任黃美瑤、魏順興；第5選區有郭佩瑄與林宜豐；第7選區（平地原住民）為呂估娜；第8選區（山地原住民）則有高瑛翠與蔡嘉峻 Pisaw。
其中尋求連任的第三選區縣議員陳乙辰今天一早7點多就在縣選委會門口等候，成為首日「拔頭香」的參選人。
國民黨提名的斗六市長參選人黃尤美則於上午9時5分，在國民黨雲林縣黨部主委簡明欽、斗六市長林聖爵及數十名支持者陪同下完成登記。
依選委會公告，下屆地方公職人員選舉雲林縣共應選686席，除了縣長、縣議員外，還包括20席鄉鎮市長、228席鄉鎮市民代表及392席村里長。
記者陳雅玲／攝影
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