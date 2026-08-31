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澎湖地方選舉登記首日 縣議員部分7人辦妥

中央社／ 澎湖縣31日電

年底地方選舉登記首日，澎湖縣選委會今天開始受理登記，其中，縣長選舉尚無人登記，縣議員部分，則有7人辦妥登記。

2026九合一選舉

澎湖選委會今天由總幹事許啟川及監察小組召集人許文東共同宣布澎湖縣長、縣議員及鄉市長、鄉市民代表及村里長，自今天起至9月4日止的辦公時間，在縣選委會與各鄉市選委會受理參選人登記。

湖地方選舉參選人今天首日受理登記，縣長選舉無人登記，縣議員有7人辦理登記，包括馬公選區吳仁祥（無）、顏家康（民）、蘇育德（民、現任），湖西選區有李麗美（無）、許育愷（無、現任）、蔡清續（民、現任），以及白沙選區許皆詳（無）。

2026九合一選舉 澎湖縣選舉

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