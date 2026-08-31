新北選舉登記首日 民進黨7人、國民黨1人、無黨2人

2026地方選舉候選人登記作業今起跑，新北市選委會統計首日登記概況，截至收件結束，市議員有10人完成登記，其中民進黨7人、國民黨1人、無黨籍2人；里長部分共有264人完成登記。

市議員登記部分，首日共有10人完成程序，分布於新北多個選區。民進黨7人登記，包括第2選區戴翎育、第3選區翁震州、第4選區彭佳芸、第5選區李昆穎、第6選區張維倩、第8選區廖宜琨及高乃芸；國民黨則有第4選區黃桂蘭完成登記。

另有2名無黨籍參選人完成登記，分別為第4選區李翁月娥，以及第12選區忠仁．達祿斯，里長選舉則有264人完成登記。

值得注意的是，今天一早，民進黨第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）市議員參選人高乃芸就到新北市選委會搶頭香，8時59分登記完成，成為首位完成登記的市議員參選人。她表示，上屆僅差40票落選，因此這次特別希望第一個來登記，展現再戰決心。