李四川赴鶯歌敬老餐會 提鐵路地下化、敬老卡等3項政見

國民黨新北市長參選人李四川今前往鶯歌區出席永吉里敬老餐會，現場席開約60桌、超過600名民眾參與，不少鄉親見到李四川後高喊「凍蒜」。李四川致詞時重提鶯歌交通及長者福利，承諾推動敬老卡300點擴大使用、樹林鐵路地下化延伸至鶯歌，以及大漢溪捷運縱貫線等政策。

今天活動包括新北市議員洪佳君、黃永昌、呂家愷及蘇泓欽等人也到場參與，李四川表示，自己與永吉里有不少淵源，過去任職新北市府期間，因鶯歌地區缺乏鄰里公園及休憩廣場，市府透過跨局處協調、分期開發，克服用地問題，逐步將原本的山坡地打造為永吉公園。

李四川今年3月也曾在鶯歌區里長聯誼會長、永吉里長林茂哲及多名里長陪同下走訪永吉公園，討論過去建設及地方未來發展。他今天特別感謝林茂哲與地方志工長期投入公園維護，認為一項建設能夠持續發揮效益，除了市府建設外，也需要地方接力維護。

針對長者福利，李四川表示，新北現行敬老卡每月600點，若未來當選市長，將推動其中300點可直接作為悠遊卡使用，擴大長者日常使用範圍。

交通方面，李四川表示，過去參與推動的「三環三線」陸續實現，三鶯線也已完工通車，未來將推動樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌，改善鐵路對地方發展及交通的影響。

李四川也提出「大漢溪捷運縱貫線」構想，規畫從台北市大稻埕出發，串聯三重、新莊、土城、樹林及溪南地區，希望進一步完善土城、樹林及鶯歌一帶的大眾運輸路網。

國民黨新北市長參選人李四川出席鶯歌區永吉里敬老餐會，許多鄉親熱情歡迎並高喊「凍蒜」，互動氣氛溫馨熱絡。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川出席鶯歌區永吉里敬老餐會，許多鄉親熱情歡迎並高喊「凍蒜」，互動氣氛溫馨熱絡。圖／李四川競辦提供