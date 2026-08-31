穿工程背心戴安全帽凸顯工程背景 民進黨李昆穎登記參選議員

民進黨新北市板橋區議員參選人李昆穎今天穿上工程背心、手持工程安全帽凸顯土木工程背景，至新北市選委會登記參選。李昆穎指出城市治理要能找到方法有效解決問題，將結合工程專業與中央歷練，從新北市議會為鄉親爭取建設、推動城市升級。

李昆穎畢業於交大土木工程系、台大土木工程研究所，並曾擔任行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德辦公室機要秘書，累積公共工程及跨部會協調經驗。盼將中央歷練與工程專業帶回板橋，從道路、排水、停車問題到整體城市建設，都用更有效率、更務實的方法來解決。

李昆穎指出，這次參選的重要主張就是工程專業、板橋升級，希望從市民每天最有感的生活問題出發，推動板橋不淹水、少塞車、好停車、顧安全，讓工程專業真正落實在市民每天的生活中。

李昆穎說，工程專業不只是蓋工程，更代表發現問題、找到方法、行動有效率的解決問題方式。他除提出5大主張、16項具體行動，擘劃板橋未來發展外，近期更提出新北油品安全策略、校園反霸凌、校園零毒害、校園午餐升級、環河線社區巴士、智慧候車亭、兒少保護及動物友善等多項政策主張。李昆穎說，市民期待的不只是指出問題，而是能提出方法、推動解決方案的民代。

李昆穎強調，希望爭取鄉親支持進入新北市議會，用工程專業把板橋的問題一件一件解決、建設一步一步做好，讓板橋持續升級。