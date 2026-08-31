民進黨北市黨部公布法律顧問陣容 偕沈伯洋團隊募巡洋監兵

因應年底九合一選舉，民進黨台北市黨部主委吳沛憶今天說，已提前部署選務法律支援機制，包括林俊宏等5名律師陣容，並與台北市長參選人沈伯洋團隊募集千名「巡洋監兵」監票員。

民進黨台北市黨部下午發布新聞稿表示，因應年底地方大選，市黨部規劃聯合競選、配票等選務工作，也同步建立法律支援機制，針對違紀參選、冒用黨徽、惡意抹黑、假訊息、賄選等爭議案件，提供法律諮詢與專業意見。

吳沛憶公布5名法律顧問名單，包括律師林俊宏、方瑋晨、廖郁晴、柯佩吟和廖國翔，以提供參選人更完整的後勤資源。

吳沛憶說，市黨部今年還和黨內台北市長參選人沈伯洋競選總部共同募集千名「巡洋監兵」監票員，預計10月將展開首次內部培訓，從法律支援到選務監督全面準備，展現維護公正選舉的決心。

她指出，市黨部後續將擴大成立「2026北市大選律師團」，建立案件通報及法律支援機制；尤其在投票日當天，律師團將協助市黨部於爭議發生時迅速釐清事實、進行法律研判，必要時立即採取法律行動。

吳沛憶強調，「選舉有競爭，民主有底線」，維護台北市乾淨選風，是所有政黨與候選人的共同責任；市黨部會以最高標準要求自己，也絕不會對破壞選舉公平的行為視而不見；必要時一定採取法律行動，捍衛權益到底，守住乾淨、公平的首都選風。