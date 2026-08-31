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竹北多人混戰？李貞秀今登記、何淦銘擬回鍋、林啟賢「再等3天」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記。記者黃羿馨／攝影
民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記。記者黃羿馨／攝影

民眾黨前立委李貞秀今上午完成竹北市長參選登記，搶在登記首日投入戰局。隨協調多月的竹北市長「藍白合」確定破局，藍、綠、白三黨各自推出人選，加上李貞秀率先登記、前市長何淦銘醞釀回鍋，市民代表會主席林啟賢也未排除參選，竹北選戰恐從「三腳督」擴大為多人混戰。

2026九合一選舉

竹北市長選情持續升溫，目前國民黨由縣議員吳旭智出戰、民眾黨徵召新竹市前副市長邱臣遠，民進黨則由曾聖凱接棒參選，3人都預計9月3日上午完成登記。李貞秀今天搶先完成登記，也讓原已競爭激烈的竹北市長選戰再添變數。

除藍、綠、白三黨人選及李貞秀外，曾任兩屆竹北市長的無黨籍何淦銘是否回鍋再戰，近期也受到地方關注。何淦銘長期深耕竹北，過去累積地方人脈與影響力，若確定參選，也將牽動竹北市長選戰布局。

何淦銘今天受訪表示，是否登記參選竹北市長，團隊預計明天上午11時開會討論，目前仍有部分問題待釐清，因此尚未決定是否參選及登記時間。

另一名動向受到關注的竹北市民代表會主席林啟賢，今天面對是否投入竹北市長選戰則語帶玄機表示：「再三天就知道了」，預計近日參選動向將逐漸明朗。

提到竹北藍白合作破局，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今天重申，徐欣瑩對藍白合作的立場從未改變，只要兩黨有共識就會全力配合。盡管竹北市長選舉協調過程存在認知差異，但不希望因此擴大誤會、彼此攻擊，讓民進黨見縫插針。

徐欣瑩團隊強調，徐欣瑩無權決定竹北市長人選，自然不存在失信政治盟友的問題，未來仍將盡力促成在野合作，力拚2026勝選及2028政黨輪替。

市民代表會主席林啟賢也備戰已久，地方實力不容小覷。聯合報系資料照
市民代表會主席林啟賢也備戰已久，地方實力不容小覷。聯合報系資料照

何淦銘今天受訪表示，是否登記參選竹北市長，團隊預計明天上午11時開會討論。聯合報系資料照
何淦銘今天受訪表示，是否登記參選竹北市長，團隊預計明天上午11時開會討論。聯合報系資料照

林啟賢 何淦銘 李貞秀 2026九合一選舉 竹北 新竹縣選舉

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