影／南投縣長之爭…温世政搶頭香登記 提育兒每月領2.7萬

九合一選舉今起受理參選人登記。民進黨南投縣長參選人温世政今率先完成參選登記，並針對長輩、青年及育兒家庭等端出政策牛肉，全面加碼津貼或補助，將成立青年局、開發科技園區，加強交通接駁，更將檢討縣府不當建設，省下公帑。

温世政今在民進黨副秘書長何博文、立委羅美玲及黨內同志陪同下，到南投縣選委會完成登記參選縣長，他表示，自己的人生座右銘是「什麼事都要做到最好」，因此刻意挑在第一天「拔得頭籌」就完成登記，同時期許要把南投縣政做到第一。

民進黨副秘書長何博文也到場力挺温世政，除高喊「凍蒜」、「南投『温』顧」等口號，他更痛批立法院亂刪中央預算，連照顧弱勢孩子的經費都被刪，讓不少人感到生氣，呼籲鄉親年底將憤怒化為選票，全力支持温世政，讓他照顧南投縣民。

溫世政重申「顧老人、顧腹肚、顧少年」施政理念，強調老人假牙補助8萬元，單顆也能做；敬老卡加碼到1800元，除交通也可用在超商購物、掛號費，及長輩醫療專車、行動醫療進社區等，更針對青年、成家、育兒家庭等端出政策牛肉。

溫世政說，配合中央生育補助10萬元、0至6歲育兒津貼每月5000元、0至18歲成長津貼每月5000元、公托補助最高13000元等政策，他若當選，生育補助縣府加碼2萬元，其餘各加碼2000元，未來南投育兒家庭每月將可領2.7萬元。

為支持青年結婚成家，他提出8萬元成家基金、成立青年發展局，更要開發南投科技園區，爭取科技大廠進駐，同時加強雙鐵接駁與公車班次；另，縣府有些不當建設，像美術館園區、天梯纜車等建設經費逾80多億元，也應檢討省下公帑。

民進黨南投縣長參選人温世政（前排左3）今由黨內同仁陪同到選委會完成參選登記。記者賴香珊／攝影

民進黨南投縣長參選人温世政（右4）今在副秘書長何博文（左3）及黨內同仁陪同下完成參選登記。記者賴香珊／攝影

民進黨南投縣長參選人温世政（中排右2）今由黨內同仁陪同到選委會完成參選登記。記者賴香珊／攝影