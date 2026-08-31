快訊

檢調調查欣興PCB產地 公司最新重大訊息說明來了

日本知名景點「伊勢神宮」附近失火！商店街店鋪起火 火舌蔓延數棟建物

沙德爾颱風減弱再增強、逆時針迴轉回馬槍接近 專家：比較少見

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧偕36議員參選人周三登記 曝賴清德、蔡英文、陳其邁5日將站台

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席板橋江寧黃昏市場中元普渡。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席板橋江寧黃昏市場中元普渡。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜昨明確喊話接棒的人就是李四川，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天被問及是否會影響打尊侯牌？蘇巧慧表示這10年來在中央和侯市長的新北市府團隊一起努力下，很多建設成長、進步非常的多。只要是為地方好不分黨派一起來努力。

2026九合一選舉

蘇巧慧今天下午至板橋江寧市場參加市場管委會舉辦的中元普渡，因新北市長侯友宜昨天在行程中明確喊話接棒的人就是李四川，且3天2度合體，聯合報甚至以頭版頭大力報導，會不會影響選情及打尊侯牌？

蘇巧慧表示，這10年來我們看到中央、地方出錢、出力，中央和侯市長領導的新北市府團隊一起努力之下，新北有很多建設成長、進步非常的多。在新北服務的態度都一樣，只要是為了地方好，我們不分黨派一起來努力。未來也會繼續用執行力讓新北的硬體建設持續進步，用我的創造力讓新北29區的特色都能夠被看到，讓29區都能展現不同的風景，29區就可以變成一顆顆繁星，最終讓新北成為衛星變繁星，新北亮晶晶這樣的目標，希望新北的新時代趕快來。

新北市長、議員登記今天起跑，被問及何時會去登記，屆時會有何陣容時，蘇巧慧說證實周三會去登記，因為辦公室的同仁有很多有小一的小孩今天要開學，這是每個家庭的大事，孩子人生中最重要的事，自己當家長也很清楚，所以覺得今天是要保留給同仁，讓他們帶孩子去完成入小學這件重要的事情。

蘇巧慧說，周三上午將和36位議員候選人們一起前往登記，這次的新北隊已經準備好扛起責任，一起迎接新北新時代。

今天同時也是前總統蔡英文生日，蘇巧慧說看到小英總統在脆上面的發文，6 個小時有10幾萬人，可見得她有非常高的人氣。那我們也很期待小英總統能繼續這樣開開心心、快快樂樂。蘇巧慧也預告9月5號競選總部成立當天，蔡英文、賴清德、陳其邁都會一起來加持，蘇巧慧最後說：「跟主任委員報告，我們會贏！」

蘇巧慧至板橋江寧黃昏市場參加中元普渡。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧至板橋江寧黃昏市場參加中元普渡。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧表示9月5日賴清德總統，蔡英文前總統與高雄市長陳其邁都會來參加她的競選總部成立大會。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧表示9月5日賴清德總統，蔡英文前總統與高雄市長陳其邁都會來參加她的競選總部成立大會。記者黃子騰／攝影

攤商們高喊蘇巧慧凍蒜。記者黃子騰／攝影
攤商們高喊蘇巧慧凍蒜。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧接過市場攤商送的鳳梨、粽子。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧接過市場攤商送的鳳梨、粽子。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧 陳其邁 蔡英文 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

即時短評／侯友宜深入三蘆牽李四川同台 擁抱並肩力挺破謠傳

江怡臻翻舊帳批蘇巧慧今昔有別 侯友宜：50年公職「用行動說話」

選舉登記起跑 侯友宜點名李四川接棒

觀察站／侯友宜最後總質詢 藍營做球、綠營擬尊侯都各有盤算

相關新聞

讓孩子安心長大！蔣萬安兒少保護提4大精進：複合機制把關

台北市一名10歲女童，因其身心障礙母親在家從事性交易，導致長期遭母親客人性猥褻，一度240天未被安置。前總統蔡英文日前還曾發聲呼籲檢討社安網。台北市長蔣萬安拍板多項精進，蔣今受訪再度表達不捨與痛心，表示制度面可以有做更好的地方，一定願意來檢討且精進。

雲林縣長選戰突增第三人 他選過台南市長、立委今登記挑戰

115年地方公職人員選舉今起開放登記，雲林縣長選戰突然殺出第三人，59歲律師吳炳輝今天上午獨自前往雲林縣選委會，登記參選雲林縣長。吳炳輝無黨無派，過去曾參選台南市立委、台南市長、雲林縣立委及虎尾鎮長補選，雖多次參選均未當選，此次再度投入縣長選舉，讓原本已由民進黨劉建國、國民黨張嘉郡形成的藍綠對決，增添新的變數。

影／南投縣長之爭…温世政搶頭香登記 提育兒每月領2.7萬

九合一選舉今起受理參選人登記。民進黨南投縣長參選人温世政今率先完成參選登記，並針對長輩、青年及育兒家庭等端出政策牛肉，全面加碼津貼或補助，將成立青年局、開發科技園區，加強交通接駁，更將檢討縣府不當建設，省下公帑。

蘇巧慧偕36議員參選人周三登記 曝賴清德、蔡英文、陳其邁5日將站台

新北市長侯友宜昨明確喊話接棒的人就是李四川，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天被問及是否會影響打尊侯牌？蘇巧慧表示這10年來在中央和侯市長的新北市府團隊一起努力下，很多建設成長、進步非常的多。只要是為地方好不分黨派一起來努力。

10歲女童遭猥褻！蔣萬安周五開檢討會 社會局長：保護孩子為首要考量

10歲女兒遭性猥褻案引發各界關注，今天是市政總質詢首日，議員苗博雅質疑該案是否有涉及「性剝削」，質詢過程中因苗透露部分細節，讓社會局長姚淑文不滿呼籲停止，雙方火氣一度上來，姚強調，市府沒有拖延、不理會，但為保護個案會以孩子最佳考量為出發點，很多細節無法透露。蔣則允諾，周五將開會針對不足之處檢討。

竹北市長選戰李貞秀今登記 邱臣遠領表談局勢嘆「冷暖自知」

民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今下午也前往領表，預計9月3日登記參選，面對藍白合議題，他形容此刻心情「如人飲水、冷暖自知」，強調將莫忘初衷、盡力而為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。