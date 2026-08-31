蘇巧慧偕36議員參選人周三登記 曝賴清德、蔡英文、陳其邁5日將站台

新北市長侯友宜昨明確喊話接棒的人就是李四川，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天被問及是否會影響打尊侯牌？蘇巧慧表示這10年來在中央和侯市長的新北市府團隊一起努力下，很多建設成長、進步非常的多。只要是為地方好不分黨派一起來努力。

蘇巧慧今天下午至板橋江寧市場參加市場管委會舉辦的中元普渡，因新北市長侯友宜昨天在行程中明確喊話接棒的人就是李四川，且3天2度合體，聯合報甚至以頭版頭大力報導，會不會影響選情及打尊侯牌？

蘇巧慧表示，這10年來我們看到中央、地方出錢、出力，中央和侯市長領導的新北市府團隊一起努力之下，新北有很多建設成長、進步非常的多。在新北服務的態度都一樣，只要是為了地方好，我們不分黨派一起來努力。未來也會繼續用執行力讓新北的硬體建設持續進步，用我的創造力讓新北29區的特色都能夠被看到，讓29區都能展現不同的風景，29區就可以變成一顆顆繁星，最終讓新北成為衛星變繁星，新北亮晶晶這樣的目標，希望新北的新時代趕快來。

新北市長、議員登記今天起跑，被問及何時會去登記，屆時會有何陣容時，蘇巧慧說證實周三會去登記，因為辦公室的同仁有很多有小一的小孩今天要開學，這是每個家庭的大事，孩子人生中最重要的事，自己當家長也很清楚，所以覺得今天是要保留給同仁，讓他們帶孩子去完成入小學這件重要的事情。

蘇巧慧說，周三上午將和36位議員候選人們一起前往登記，這次的新北隊已經準備好扛起責任，一起迎接新北新時代。

今天同時也是前總統蔡英文生日，蘇巧慧說看到小英總統在脆上面的發文，6 個小時有10幾萬人，可見得她有非常高的人氣。那我們也很期待小英總統能繼續這樣開開心心、快快樂樂。蘇巧慧也預告9月5號競選總部成立當天，蔡英文、賴清德、陳其邁都會一起來加持，蘇巧慧最後說：「跟主任委員報告，我們會贏！」

蘇巧慧至板橋江寧黃昏市場參加中元普渡。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧表示9月5日賴清德總統，蔡英文前總統與高雄市長陳其邁都會來參加她的競選總部成立大會。記者黃子騰／攝影

攤商們高喊蘇巧慧凍蒜。記者黃子騰／攝影