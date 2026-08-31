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10歲女童遭猥褻！蔣萬安周五開檢討會 社會局長：保護孩子為首要考量

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市10歲女童遭猥褻案，市長蔣萬安被砲轟沒有1句道歉，下午到市議會市政總質詢前，再度在臉書發文並受訪，強調他的心痛跟不捨，在制度面上可以做得更好的地方。記者曾吉松／攝影
台北市10歲女童遭猥褻案，市長蔣萬安被砲轟沒有1句道歉，下午到市議會市政總質詢前，再度在臉書發文並受訪，強調他的心痛跟不捨，在制度面上可以做得更好的地方。記者曾吉松／攝影

10歲女兒遭性猥褻案引發各界關注，今天是市政總質詢首日，議員苗博雅質疑該案是否有涉及「性剝削」，質詢過程中因苗透露部分細節，讓社會局長姚淑文不滿呼籲停止，雙方火氣一度上來，姚強調，市府沒有拖延、不理會，但為保護個案會以孩子最佳考量為出發點，很多細節無法透露。蔣則允諾，周五將開會針對不足之處檢討。

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蔣萬安今天在臉書發文表示，面對兒少保護決定往前多做一步，將「類家內成員納入SDM安全評估」；也會強化第二道防線；並且有短期家庭式庇護處所；也會對對第一線社工更多支持；並且充實安置機構夜間照顧人力、重新檢討薪資與人力條件，也持續推動久任獎助。

而今天也是總質詢第一天，苗博雅質疑該案，是否有涉及性剝削相關，質疑市府會依程序擴大上報，才導致該案拖延，蔣萬安則表示，該案屬於性侵案範疇。警察局長林炎田也補充，筆錄內容並未提到兒少性剝削，也沒有對價關係。

不過質詢過程中雙方對於該案細節也多有透露，社會局長姚淑文質詢尾端則向苗博雅喊話希望受害孩子都還在上學，「有需要這樣嗎？」苗博雅不滿逼問「什麼意思啊？現在要規避監督嗎？」痛批市府閃躲飄，要求市府應舉行檢討會議，檢討該安缺失與未來精進之處。蔣萬安允諾表示，會在9/4舉行檢討會議討論。

姚淑文會後受訪強調，社會局處理該案一定是以孩子最佳考量為出發點，包含家庭其他成為安全、社區安全不被質疑等都是相當重要，因此很多細節內容無法公開的說，社工過程中做了很多努力，希望維護孩子跟家庭的一個生活的穩定，絕對沒有拖延、不理會，怒嗆「如果爆料可以解決問題，為什麼我們今天都一直的謹守我們分寸？」

姚淑文會後受訪強調，社會局處理該案一定是以孩子最佳考量為出發點，包含家庭其他成為安全、社區安全不被質疑等都是相當重要，因此很多細節內容無法公開的說，社工過程中做了很多努力，希望維護孩子跟家庭的一個生活的穩定，絕對沒有拖延、不理會。記者邱書昱／攝影
姚淑文會後受訪強調，社會局處理該案一定是以孩子最佳考量為出發點，包含家庭其他成為安全、社區安全不被質疑等都是相當重要，因此很多細節內容無法公開的說，社工過程中做了很多努力，希望維護孩子跟家庭的一個生活的穩定，絕對沒有拖延、不理會。記者邱書昱／攝影

2026九合一選舉 蔣萬安 女童 猥褻 苗博雅 台北市選舉

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