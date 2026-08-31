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竹北市長選戰李貞秀今登記 邱臣遠領表談局勢嘆「冷暖自知」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今下午也前往領表，預計9月3日登記參選，面對藍白合議題，他形容此刻心情「如人飲水、冷暖自知」，強調將莫忘初衷、盡力而為。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今下午也前往領表，預計9月3日登記參選，面對藍白合議題，他形容此刻心情「如人飲水、冷暖自知」，強調將莫忘初衷、盡力而為。圖／邱臣遠團隊提供

民眾黨前立委李貞秀，今上午完成竹北市長參選登記，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今下午也前往領表，預計9月3日登記參選，面對藍白合議題，他形容此刻心情「如人飲水、冷暖自知」，強調將莫忘初衷、盡力而為。

2026九合一選舉

邱臣遠表示，走進選委會領表時，心情非常平靜，也感到豁然開朗。民眾黨身為負責任的政黨，在竹北市無論市長、市民代表或議員，都推出具備專業與熱忱的人選；自己身為民眾黨提名徵召竹北市長唯一參選人，必然肩負起領頭羊責任，把選戰打好、把基層服務做深做廣，帶領團隊奮戰到最後一刻，全力爭取勝選。

談及外界關心的選情及政局變化，邱臣遠表示，要由衷感謝所有關心這場選舉的各陣營朋友，「選舉就是朋友要多、敵人要少」，近期確實收到許多過去立法院同事及跨黨派好友的打氣。

邱臣遠坦言，這段時間以來「如人飲水、冷暖自知」，既然局勢發展到這個地步，團隊就是昂首闊步向前邁進，只要認同理念、願意支持他的朋友，都歡迎一起加油打氣。

邱臣遠強調，一直以來民眾黨與他個人的態度都高度一致，就是秉持最大誠意、努力到最後一刻。今天按照既定時程完成領表，也代表團隊所有事情都依照自己的節奏與步調，一步一步穩健向前。

國民黨竹北市長參選人吳旭智表示，對於李貞秀今天登記參選竹北市長予以尊重，民主選舉本來就應讓不同人選公平競爭。

吳旭智說，每名參選人都應提出自身經歷、能力及對城市發展的理念，接受市民檢驗，最終由選民作出選擇；未來他也會持續走訪基層、傾聽市民需求，提出具體市政政策與規畫，爭取更多民眾認同與支持。

民進黨竹北市長參選人曾聖凱則表示，只要是關心竹北市政、符合相關資格者參選，都表示歡迎。對於藍白合破局，他說，選民真正關心的是誰能延續竹北過去3年多的市政建設與發展，至於政黨之間的分合，並非市民最在意的議題。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今下午也前往領表，預計9月3日登記參選，面對藍白合議題，他形容此刻心情「如人飲水、冷暖自知」，強調將莫忘初衷、盡力而為。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今下午也前往領表，預計9月3日登記參選，面對藍白合議題，他形容此刻心情「如人飲水、冷暖自知」，強調將莫忘初衷、盡力而為。圖／邱臣遠團隊提供

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