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觀察站／侯友宜最後總質詢 藍營做球、綠營擬尊侯都各有盤算

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）今天出席最後一次總質詢，國民黨議員一起上台期勉市長年底前仍要好好打拚做事情。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（中）今天出席最後一次總質詢，國民黨議員一起上台期勉市長年底前仍要好好打拚做事情。記者潘俊宏／攝影

新北市長侯友宜今天赴議會參加任內最後一次總質詢，今天先登場的國民黨團，透過統籌分配稅款、社宅等議題做球，讓侯友宜把砲口對準中央，並為如何把棒子交接給國民黨參選人李四川鋪陳；下周登場的民進黨團，擬定調延續民進黨新北市長參選人蘇巧慧的「尊侯」策略，避免激化藍綠對立，為蘇巧慧爭取更多中間選民支持。藍綠各有盤算。

2026九合一選舉

藍營議員今天把中央、地方財源問題端上檯面，侯友宜也符合期待，把帳攤開來談，包括中央今年說要增加400多億元統籌分配稅款，卻從一般性補助及計畫型補助扣回200多億元；明年中央說要再增加106億元，就怕「一手來、一手去」，地方實際到手的沒多少。

除財源問題，中央社宅數量跳票也是今天另一個重點，侯友宜同樣強調，既定目標不會因中央政策調整就停下來「該幹我們就是會幹」。

侯友宜的答詢不只替自己任內的市政成果辯護，也替下一任市長憂心，尤其中央若再次「一增一減」補助，恐影響新北後續市政推動。

外界認為這次總質詢重頭戲會落在下周民進黨團時間，不過據了解，綠營擬定調延續蘇巧慧的「尊侯」策略，不打算在侯友宜最後一次總質詢上全面開戰。

綠營人士分析，原因在於侯友宜近期的動作對綠營沒有太強政治攻擊性，侯友宜雖表法上說會幫李四川，但目前侯友宜系統還沒有大動作，綠營也沒必要主動把侯友宜逼回藍營第一線。

與其在侯友宜卸任前最後一次總質詢全面交火，重新炒高藍綠對立，不如尊重侯友宜，該監督的監督，不刻意把戰火燒大把議場變成藍綠對抗舞台，才能把選戰焦點重新拉回李四川、蘇巧慧兩人，替蘇巧慧創造選戰空間。

侯友宜 2026九合一選舉 新北市長 李四川 蘇巧慧

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