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吳宗憲回新北娘家與侯友宜碰面 新北議會藍營力挺

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天到新北議會與侯友宜碰面。記者葉德正／攝影
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天到新北議會與侯友宜碰面。記者葉德正／攝影

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲曾是新北是法制局長，他今天回到新北娘家，與新北市議會國民黨團會談。議長蔣根煌表示，年底除全力支持新北市長候選人李四川，也力挺吳宗憲將「基北北桃合作交流平台」升級為「北北基桃＋1」，強化北台灣區域治理，深化交通、產業、人才、觀光、防災及醫療合作。

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今天是新北市議會總質詢時間，吳宗憲也到議場與侯友宜碰面談話，眾人合影並高呼吳宗憲加油。

新北市議會國民黨團書記長陳儀君表示，吳宗憲和新北市長候選人李四川都是新北市府歷練出來的重要人才，一位具有完整工程建設與城市治理經驗，一位歷經檢察官、新北市法制局長及立法委員。

且吳宗憲擔任新北市法制局長近4年期間不僅負責法制及跨局處協調，也長期接受全國最大地方議會的監督檢驗，他的專業度、行動力與執行力，我們這群真正質詢過他的人最清楚。

黨團政策智庫總召集人黃心華指出，「北北基桃合作交流平台」正是在吳宗憲擔任新北市法制局長任內，於2023年正式成立，首年即累積103項合作案，其中33案完成、70案持續推動，跨縣市合作最困難的，就是不同縣市自治條例、行政規則及中央法令如何協調並執行。

包含TPASS基北北桃1200都會通、四市青創空間共享、跨域災害通報與救援、都市更新及文化觀光串聯等，都是具體成果。其中第一項實質MOU「四市青創空間共享」，當時兼任新北市青年事務委員會主委的吳宗憲更是親自參與見證。

吳宗憲表示，今年3月初便拜訪過去的老長官侯友宜市長，也獲得侯市長大力支持，今天看到過去在議會監督自己、質詢自己的議會夥伴，站出來支持自己參選宜蘭縣長，心裡特別感動。以前是站在備詢台上接受大家檢驗，今天大家願意站在他旁邊，代表過去做事的態度、專業和能力受到大家的肯定。

吳宗憲表示，正因自己曾實際參與跨縣市治理，因此從選戰初期便提出「北北基桃＋1」，讓宜蘭加入北台灣區域聯合治理。未來要從產業鏈、青年人才、觀光行銷、醫療長照、防災到公共運輸，建立長期合作機制。

尤其高鐵延伸宜蘭後，更要提前做好產業與人才布局。吳宗憲強調，高鐵解決的是距離，北北基桃＋1解決的是資源，兩者結合，才能把交通帶來的人流轉化為產業、就業與觀光機會，讓宜蘭迎接下一個黃金十年。

國民黨立委、宜蘭縣長參選人吳宗憲（二排右五）今天特別在市政總質詢開始前拜會新北市長侯友宜（二排左五），並與侯友宜、新北市議長蔣根煌（二排右四）及藍營議員一起振臂高呼加油口號。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委、宜蘭縣長參選人吳宗憲（二排右五）今天特別在市政總質詢開始前拜會新北市長侯友宜（二排左五），並與侯友宜、新北市議長蔣根煌（二排右四）及藍營議員一起振臂高呼加油口號。記者潘俊宏／攝影

國民黨立委、宜蘭縣長參選人吳宗憲（左三）今天特別在市政總質詢開始前拜會新北市長侯友宜（左）與新北市黨籍議員。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委、宜蘭縣長參選人吳宗憲（左三）今天特別在市政總質詢開始前拜會新北市長侯友宜（左）與新北市黨籍議員。記者潘俊宏／攝影

侯友宜 吳宗憲 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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