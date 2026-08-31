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時代力量推劉仲書參選宜蘭縣議員 王婉諭：高鐵不是唯一答案

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭即時報導
高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人、台鐵列車長劉仲書（右），接受時代力量提名，參選宜蘭市選區的宜蘭縣議員，今天在時代力量黨主席王婉諭（左）陪同下到宜蘭縣選委會登記。圖／宜蘭縣議員參選人劉仲書提供
高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人、台鐵列車長劉仲書（右），接受時代力量提名，參選宜蘭市選區的宜蘭縣議員，今天在時代力量黨主席王婉諭（左）陪同下到宜蘭縣選委會登記。圖／宜蘭縣議員參選人劉仲書提供

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人、台鐵列車長劉仲書，接受時代力量提名，參選宜蘭市選區的宜蘭縣議員，今天在時代力量黨主席王婉諭陪同下到宜蘭縣選委會登記。劉仲書表示，希望把監督力量帶進議會，讓公共政策充分討論、接受檢驗。

2026九合一選舉

劉仲書表示，從關注地方議題到決定投入選舉，是因為認為宜蘭政治需要不同聲音，許多建設及政策缺乏與民眾深入溝通，導致部分決策由政治人物自行決定，民眾只能接收到片段資訊，難以充分比較不同方案後做出判斷。

他以高鐵延伸宜蘭為例指出，外界常說「宜蘭人都支持高鐵」，但實際上可能是「政治人物都支持高鐵」，卻缺少願意監督甚至提出反對意見的人。高鐵政策目前沒有充分溝通，也欠缺嚴謹評估，希望未來進入議會後，將各項公共政策攤開檢視，要求政府把該做的事情做好。

王婉諭表示，宜蘭目前面臨的高鐵延伸議題，不只是地方建設，更牽涉全台公共建設經費，以及宜蘭未來30年至50年的發展方向，目前不論藍、綠、白陣營，從縣長到基層民代，都很少有人願意站在宜蘭角度，把高鐵的疑慮完整說明。

王婉諭指出，外界討論高鐵時，往往著重「要不要蓋」，卻較少說明經費來源、興建期程，以及完成後宜蘭可能獲得與失去什麼，劉仲書願意站在第一線，把政策利弊攤開，讓民眾自行判斷，這正是縣議員應有的監督角色。

她說，時代力量在宜蘭只對宜蘭人的利益負責，對於把高鐵當成選舉籌碼、忽略長期發展的做法將反對，若有真正有利宜蘭的方案一定會支持。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 劉仲書 王婉諭 高鐵

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