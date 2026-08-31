雲林縣長選戰突增第三人 他選過台南市長、立委今登記挑戰

115年地方公職人員選舉今起開放登記，雲林縣長選戰突然殺出第三人，59歲律師吳炳輝今天上午獨自前往雲林縣選委會，登記參選雲林縣長。吳炳輝無黨無派，過去曾參選台南市立委、台南市長、雲林縣立委及虎尾鎮長補選，雖多次參選均未當選，此次再度投入縣長選舉，讓原本已由民進黨劉建國、國民黨張嘉郡形成的藍綠對決，增添新的變數。

吳炳輝今獨自到縣選委會完成登記。他表示，延續上次參選立委的理念，財政收支劃分法一定要修改，否則雲林分配到的資源實在太少，與六都相比差距太大，財劃法改革將是他參選縣長的重要政見。他強調，自己沒有政黨包袱，此次參選縣長，就是希望「讓雲林出頭天」。

吳炳輝為雲林縣元長鄉人，大學三年級即通過高考律師考試，目前擔任律師事務所所長，並在雲林、台南設有事務所。雖然沒有政黨背景，但他長期對政治抱持熱情，過去曾投入台南第5選區立委、台南市長選舉，之後返回雲林參選立委及虎尾鎮長補選，均未能當選。

今年雲林縣長選舉原本已呈現藍綠對決態勢，民進黨提名立委劉建國、國民黨提名立委張嘉郡，兩人均已展開選戰布局，如今吳炳輝以無黨籍身分投入，讓選情從原本的「藍綠對決」轉為「三人競逐」，後續能吸納多少選票、對藍綠兩陣營造成多大影響，成為選戰新觀察點。