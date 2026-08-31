昨直喊下一棒李四川 侯友宜今再列「會做事、有經驗」接班條件

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員陳儀君問新北市長侯友宜，任期剩下約4個月，希望由誰接棒、誰能讓新北市政「無縫接軌」。侯友宜表示，接班人要「會做事、能做事，願為新北市做出成績」，還要有經驗、過去曾做出成績並獲得大家肯定，暗指國民黨新北市長參選人李四川；陳儀君隨即接話「我們一起來為李四川加油」。

侯友宜昨天受訪時其實已把交棒態度說得相當明確。他表示，「從一開始我就非常明確跟大家報告，我的下一棒的接棒就是李四川」，並強調自己全力支持李四川繼續為新北市民服務，「我們一起加油、一起努力」。

侯友宜近期也不只一次公開替李四川站台。8月16日兩人共同出席活動時，侯友宜就曾喊話，選市長要選認真打拚、真正會做事的人，並表示新北後續重大建設還要交棒李四川完成；昨天兩人再度於蘆洲、三重宗教行程同台，侯友宜也公開肯定李四川過去推動新北建設的成績「有目共睹」。

陳儀君今天質詢時再追問，侯友宜任期只剩約4個月，未來希望誰來接棒、誰最能無縫延續市政。侯友宜回應，接班人必須「會做事、能做事」，願意替新北做出成績，同時要具備經驗，過去也已經做出成果並獲得大家肯定。

侯友宜話音剛落，陳儀君隨即喊「我們一起來為李四川加油」，現場也響起加油聲，將侯友宜開出的接班條件直接連結李四川。

隨著新北市長選戰持續升溫，侯友宜近來替李四川輔選的態度愈來愈明確，從公開同台、肯定建設能力，到昨天直接宣布「下一棒就是李四川」，今天又再以「會做事、有經驗、做出成績」勾勒接班條件，持續強化李四川接棒新北市政的形象。