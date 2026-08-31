綠委檢舉共諜翻車 韋淳祐酸：「台北順起來」是順手給市民扣帽子嗎？

民眾在台北車站捷運使用筆電有「2戰區光合系統」簡體字樣，民進黨立委林楚茵依據民眾貼文也呼籲國安單位嚴查是否為共諜，結果卻是烏龍一場。發想出「萊爾校長」角色的前國民黨新媒體部主任韋淳祐今天說，民進黨台北市長參選人沈伯洋應該回答，市民在公共場所自拍、用電腦，被政治人物拍照、公審、貼上國安標籤，算不算他說的「台北順起來」？

韋淳祐指出，一名男子日前在台北車站板南線月台等朋友，打開筆電聽線上理財課。講師的分組代號叫「2戰區光合系統」，這幾個字被旁邊的人拍下來貼上網，一路檢舉到警政署、刑事局、陸委會、移民署和調查局。隔天，林楚茵跟進發文，標題是「北車疑似出現共諜」，要求國安單位徹查。信義分局為此成立專案小組，連夜調監視器，30日上午找到人。結論是，一個48歲的男子，在聽人講複利。

韋淳祐說，共諜要嚴防，是台灣共識。但如果筆電畫面出現幾個簡體字，就構成「疑似共諜」，那巴菲特對青鳥來說是不是賣buffet的？如果有人在台北車站用筆電看財經課就是「疑似共諜」，那林楚茵在立法院看愛奇藝算什麼？按她自己的標準，第一個要被查水錶的難道應該是她？

韋淳祐說，林楚茵在貼文裡擔心的是，有人在北車記錄人流和活動軌跡，戰時可能變成攻擊參考。他理解，但問題恰恰相反。那天真正被完整記錄下來的，是這名市民：幾點幾分、站在哪個月台、螢幕上開著什麼，全部有圖為證，傳遍全網。拍照的是路人，把它升級成國安案件的，是立委的帳號。

韋淳祐也說，這不是單一事件。2025年6月，民進黨立委郭昱晴懷疑有人在公園蒐集學童人臉，上前拍攝一名正在自拍的年輕人。對方當場解釋，把手機拿出來給她看，影片最後還是上了她的社群。

韋淳祐酸，一個自拍，一個上理財課。照這個進度，台北市民下一步大概只剩看民進黨臉書最安全。在台北，自拍拍久一點、筆電畫面複雜一點，都可能在一夜之間變成國安案件的當事人。

韋淳祐說，他把這件事問到沈伯洋頭上，不是硬扯。這幾位是同一個政黨的立委，沈伯洋是這個政黨提名的台北市長參選人，也是這套國安論述最主要的代言人。而他自己也有類似的遭遇。韋淳祐說，2025年1月，他因為工作發文回應沈伯洋，之後被他公開個人資料，形容成「中共勢力直通國民黨黨部」，理由之一是父母在中國大陸經商，他曾在那裡念書。後來外界也提到，沈伯洋的父親同樣與中國大陸有商業往來。

韋淳祐質疑，標準到底是什麼？「與中國有接觸就值得懷疑」，要不要對自己人也適用？沈伯洋既然要當台北市長，這個問題他得回答：市民在公共場所自拍、用電腦，被政治人物拍照、公審、貼上國安標籤，算不算他說的「台北順起來」？台北人的要求沒有那麼複雜，在公眾場合滑手機、開筆電的時候，有免於被監控的自由。