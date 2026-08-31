快訊

大寶蔣得立建中休學赴美留學 蔣萬安曝原因：我跟太太都支持

記得帶傘！7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天

籃球／「男模」呂政儒暗示將退役 開心享受親子時光

聽新聞
0:00 / 0:00

綠委檢舉共諜翻車 韋淳祐酸：「台北順起來」是順手給市民扣帽子嗎？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨新媒體部前主任韋淳祐說，民進黨台北市長參選人沈伯洋應該回答，市民在公共場所自拍、用電腦，被政治人物拍照、公審、貼上國安標籤，算不算他說的「台北順起來」？圖／取自風向株式會社臉書
國民黨新媒體部前主任韋淳祐說，民進黨台北市長參選人沈伯洋應該回答，市民在公共場所自拍、用電腦，被政治人物拍照、公審、貼上國安標籤，算不算他說的「台北順起來」？圖／取自風向株式會社臉書

民眾在台北車站捷運使用筆電有「2戰區光合系統」簡體字樣，民進黨立委林楚茵依據民眾貼文也呼籲國安單位嚴查是否為共諜，結果卻是烏龍一場。發想出「萊爾校長」角色的前國民黨新媒體部主任韋淳祐今天說，民進黨台北市長參選人沈伯洋應該回答，市民在公共場所自拍、用電腦，被政治人物拍照、公審、貼上國安標籤，算不算他說的「台北順起來」？

2026九合一選舉

韋淳祐指出，一名男子日前在台北車站板南線月台等朋友，打開筆電聽線上理財課。講師的分組代號叫「2戰區光合系統」，這幾個字被旁邊的人拍下來貼上網，一路檢舉到警政署、刑事局、陸委會、移民署和調查局。隔天，林楚茵跟進發文，標題是「北車疑似出現共諜」，要求國安單位徹查。信義分局為此成立專案小組，連夜調監視器，30日上午找到人。結論是，一個48歲的男子，在聽人講複利。

韋淳祐說，共諜要嚴防，是台灣共識。但如果筆電畫面出現幾個簡體字，就構成「疑似共諜」，那巴菲特對青鳥來說是不是賣buffet的？如果有人在台北車站用筆電看財經課就是「疑似共諜」，那林楚茵在立法院看愛奇藝算什麼？按她自己的標準，第一個要被查水錶的難道應該是她？

韋淳祐說，林楚茵在貼文裡擔心的是，有人在北車記錄人流和活動軌跡，戰時可能變成攻擊參考。他理解，但問題恰恰相反。那天真正被完整記錄下來的，是這名市民：幾點幾分、站在哪個月台、螢幕上開著什麼，全部有圖為證，傳遍全網。拍照的是路人，把它升級成國安案件的，是立委的帳號。

韋淳祐也說，這不是單一事件。2025年6月，民進黨立委郭昱晴懷疑有人在公園蒐集學童人臉，上前拍攝一名正在自拍的年輕人。對方當場解釋，把手機拿出來給她看，影片最後還是上了她的社群。

韋淳祐酸，一個自拍，一個上理財課。照這個進度，台北市民下一步大概只剩看民進黨臉書最安全。在台北，自拍拍久一點、筆電畫面複雜一點，都可能在一夜之間變成國安案件的當事人。

韋淳祐說，他把這件事問到沈伯洋頭上，不是硬扯。這幾位是同一個政黨的立委，沈伯洋是這個政黨提名的台北市長參選人，也是這套國安論述最主要的代言人。而他自己也有類似的遭遇。韋淳祐說，2025年1月，他因為工作發文回應沈伯洋，之後被他公開個人資料，形容成「中共勢力直通國民黨黨部」，理由之一是父母在中國大陸經商，他曾在那裡念書。後來外界也提到，沈伯洋的父親同樣與中國大陸有商業往來。

韋淳祐質疑，標準到底是什麼？「與中國有接觸就值得懷疑」，要不要對自己人也適用？沈伯洋既然要當台北市長，這個問題他得回答：市民在公共場所自拍、用電腦，被政治人物拍照、公審、貼上國安標籤，算不算他說的「台北順起來」？台北人的要求沒有那麼複雜，在公眾場合滑手機、開筆電的時候，有免於被監控的自由。

共諜 韋淳祐 綠委 2026九合一選舉 台北市選舉 林楚茵 沈伯洋

延伸閱讀

林楚茵疑「筆電男」是共諜大翻車...她嘆：大罷免的綠色獵巫都回來了

北捷男筆電螢幕見「2戰區光合系統」...林楚茵：中國情蒐平台 國安應查明

林楚茵疑「筆電男」是共諜卻翻車 王鴻薇：大獵巫大失敗

北捷開筆電遭疑是共諜 男錯愕：「2戰區光合系統」是理財課代號

相關新聞

讓孩子安心長大！蔣萬安兒少保護提4大精進：複合機制把關

台北市一名10歲女童，因其身心障礙母親在家從事性交易，導致長期遭母親客人性猥褻，一度240天未被安置。前總統蔡英文日前還曾發聲呼籲檢討社安網。台北市長蔣萬安拍板多項精進，蔣今受訪再度表達不捨與痛心，表示制度面可以有做更好的地方，一定願意來檢討且精進。

昨直喊下一棒李四川 侯友宜今再列「會做事、有經驗」接班條件

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員陳儀君問新北市長侯友宜，任期剩下約4個月，希望由誰接棒、誰能讓新北市政「無縫接軌」。侯友宜表示，接班人要「會做事、能做事，願為新北市做出成績」，還要有經驗、過去曾做出成績並獲得大家肯定，暗指國民黨新北市長參選人李四川；陳儀君隨即接話「我們一起來為李四川加油」。

綠委檢舉共諜翻車 韋淳祐酸：「台北順起來」是順手給市民扣帽子嗎？

民眾在台北車站捷運使用筆電有「2戰區光合系統」簡體字樣，民進黨立委林楚茵依據民眾貼文也呼籲國安單位嚴查是否為共諜，結果卻是烏龍一場。發想出「萊爾校長」角色的前國民黨新媒體部主任韋淳祐今天說，民進黨台北市長參選人沈伯洋應該回答，市民在公共場所自拍、用電腦，被政治人物拍照、公審、貼上國安標籤，算不算他說的「台北順起來」？

彰化1縣議員登記選縣長 這選區縣議員選舉結果提前「放榜」

彰化縣第五選區（溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉）下屆縣議員選舉原本六搶五，埔鹽鄉籍縣議員陳重嘉今登記競選下屆縣長，地方盛傳溪湖鎮民代表會主席陳孟宏將參觀縣議員；地方綠營指出，張孟宏領取縣議員、鎮民代表的登記參選表，迄今還在評估參選哪一項。

竹北藍白合破局...牛煦庭：整合本就很複雜 有必要努力到最後一刻

新竹縣竹北市藍白合破局，藍白陣營將各自派人參選竹北市長。民眾黨主席黃國昌今說，對國民黨片面不遵守承諾感到非常遺憾，但還是心存善念，努力到最後一刻。身兼發言人的國民黨立委牛煦庭表示，整合本來就是一個很複雜的過程，也不見得同一套方法全部都適用，但努力到最後一刻是有必要的。

影／何時任李四川競總主委？侯友宜這麼說

新北市長侯友宜昨日力挺國民黨新北市長參選人李四川表示「我的下一棒的接棒人就是李四川」，他今天出席議會總質詢前，被問到何時接任競選總部主委時表示，李四川未來競選團隊規畫的職位，都由李四川方面統一按照選舉步驟來對外來宣布。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。