彰化1縣議員登記選縣長 這選區縣議員選舉結果提前「放榜」

彰化縣第五選區（溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉）下屆縣議員選舉原本六搶五，埔鹽鄉籍縣議員陳重嘉今登記競選下屆縣長，地方盛傳溪湖鎮民代表會主席陳孟宏將參觀縣議員；地方綠營指出，張孟宏領取縣議員、鎮民代表的登記參選表，迄今還在評估參選哪一項。

據了解，陳重嘉曾為藍營、白營效力，現為無黨籍縣議員，他的父親是前立法委員陳朝容，已在地方為愛子奔走多時，建議陳重嘉不參選縣議員就選參選埔鹽鄉長，未料陳重嘉自選登記競選下屆縣長，與陳家熟悉的地方政界人士不意外，並認為陳重嘉選擇走自己的路符合個人風格。

第五選區現有縣議員陳玉姬、劉珊伶、張春洋、陳重嘉，因故被解職的前縣議員洪本成由妻子黃佳惠「代夫出征」，埔鹽鄉長許文萍兩任屆滿要轉戰下屆縣議員，本來六選五的局面今變成五選五，暫時成為全縣縣議員選舉結果第一個提前「放榜」的選區。

溪湖地方人士指出，溪湖鎮代會主席陳孟宏領取縣議員、鎮民代表的登記表格，目前還在評估競選哪一項；陳孟宏是溪湖鎮南區真民代表，目前南區應選兩席鎮代，包括陳孟宏僅兩人表態參選，若陳孟宏轉換跑道參選縣議員，找自家人參選鎮代，南區仍是同額競選，因此陳孟宏參選縣議員的機率不低。

地方人士認為，溪湖區僅劉珊伶代表民進黨競選，若陳孟宏獲徵召或補提名，以溪湖區綠色選票票數可產生兩席縣議員。民進黨彰化縣黨部表示，這時沒徵召或補提名的規畫。