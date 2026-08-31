九合一選舉今起登記！是哪九項投票？參選保證金又是多少？

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統今天上午搶得嘉義市長參選登記頭香，完成登記後秀出繳交16萬元保證金收據及相關文件。記者李宗祐／攝影 李宗祐

2026九合一選舉正式起跑！今年地方公職人員選舉候選人今（31）日起受理登記，登記時間一路至9月4日止，共計5天；完成登記後，各地選戰也將逐步進入白熱化。中選會日前公告，今年九合一選舉將於11月28日投票。

● 九合一選舉 是哪九項？

九合一選舉到底是哪九項，是不少選民容易搞混的地方。所謂九合一，是因同一天舉行9種地方公職人員選舉，分別為

①直轄市長

②直轄市議員

③縣（市）長

④縣（市）議員

⑤鄉（鎮、市）長

⑥鄉（鎮、市）民代表

⑦直轄市山地原住民區長

⑧直轄市山地原住民區民代表

⑨村（里）長

● 登記參選要多少保證金呢？

首日登記就看到參選老將「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」登記嘉義縣長，這已經是他第六度投入公職選舉，也是第三度挑戰嘉義市長。還有李敖女兒李文宣布參選士林北投議員，她曾於2020年參選台北市第八選舉區（文山、中正）立法委員，以及在2022年3月宣布投入台北市長選舉，但最後參選市長保證金的募款不順利，宣布退選。

參選保證金到底要交多少錢? 今年參選門檻出現變化。中選會今年調降各項地方公職人員選舉候選人保證金，其中直轄市長候選人保證金由150萬元降至120萬元；直轄市議員及縣（市）長均由20萬元降至16萬元；縣（市）議員則由12萬元降至10萬元。中選會表示，這次調整是32年來候選人保證金的重大調整，主要考量降低參選門檻、保障人民參政權。

其餘基層地方公職候選人保證金也同步調降。鄉（鎮、市）長及直轄市山地原住民區長，均由12萬元降至10萬元；鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長，則由5萬元降至3萬元。換句話說，今年九合一選舉9項公職中，參選保證金最高的是直轄市長120萬元，最低則為鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長的3萬元。

中選會指出，此次調整保證金數額，主要考量鼓勵政治參與、保障人民參政權。候選人則須在9月4日登記截止前，備妥規定表件及保證金，向各受理登記機關提出申請。

● 會領到幾張選票？

那九項投票，每個地區回拿到九張選票嗎?其實並不然，依據選民戶籍所在地，可以分為3種類別，最多會拿到五張選票。：

一、直轄市、省轄市：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市

➢市長、市議員、里長3張選票。

二、十三縣：新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣、金門縣

➢縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長5張選票。

三、直轄市山地原住民區：新北市烏來區、桃園市復興區、台中市和平區、高雄市那瑪夏區、高雄市茂林區

➢市長、市議員、里長3張選票，再多加區長、區民代表2張選票。