九合一選舉今起登記！是哪九項投票？參選保證金又是多少？
2026九合一選舉
2026九合一選舉正式起跑！今年地方公職人員選舉候選人今（31）日起受理登記，登記時間一路至9月4日止，共計5天；完成登記後，各地選戰也將逐步進入白熱化。中選會日前公告，今年九合一選舉將於11月28日投票。
● 九合一選舉 是哪九項？
九合一選舉到底是哪九項，是不少選民容易搞混的地方。所謂九合一，是因同一天舉行9種地方公職人員選舉，分別為
①直轄市長
②直轄市議員
③縣（市）長
④縣（市）議員
⑤鄉（鎮、市）長
⑥鄉（鎮、市）民代表
⑦直轄市山地原住民區長
⑧直轄市山地原住民區民代表
⑨村（里）長
● 登記參選要多少保證金呢？
首日登記就看到參選老將「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」登記嘉義縣長，這已經是他第六度投入公職選舉，也是第三度挑戰嘉義市長。還有李敖女兒李文宣布參選士林北投議員，她曾於2020年參選台北市第八選舉區（文山、中正）立法委員，以及在2022年3月宣布投入台北市長選舉，但最後參選市長保證金的募款不順利，宣布退選。
參選保證金到底要交多少錢? 今年參選門檻出現變化。中選會今年調降各項地方公職人員選舉候選人保證金，其中直轄市長候選人保證金由150萬元降至120萬元；直轄市議員及縣（市）長均由20萬元降至16萬元；縣（市）議員則由12萬元降至10萬元。中選會表示，這次調整是32年來候選人保證金的重大調整，主要考量降低參選門檻、保障人民參政權。
其餘基層地方公職候選人保證金也同步調降。鄉（鎮、市）長及直轄市山地原住民區長，均由12萬元降至10萬元；鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長，則由5萬元降至3萬元。換句話說，今年九合一選舉9項公職中，參選保證金最高的是直轄市長120萬元，最低則為鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長的3萬元。
中選會指出，此次調整保證金數額，主要考量鼓勵政治參與、保障人民參政權。候選人則須在9月4日登記截止前，備妥規定表件及保證金，向各受理登記機關提出申請。
● 會領到幾張選票？
那九項投票，每個地區回拿到九張選票嗎?其實並不然，依據選民戶籍所在地，可以分為3種類別，最多會拿到五張選票。：
一、直轄市、省轄市：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市
➢市長、市議員、里長3張選票。
二、十三縣：新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣、金門縣
➢縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長5張選票。
三、直轄市山地原住民區：新北市烏來區、桃園市復興區、台中市和平區、高雄市那瑪夏區、高雄市茂林區
➢市長、市議員、里長3張選票，再多加區長、區民代表2張選票。
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