江怡臻翻舊帳批蘇巧慧今昔有別 侯友宜：50年公職「用行動說話」

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員江怡臻接連引用民進黨新北市長參選人蘇巧慧過去對新北市長侯友宜的批評，包括疫情期間、新北幼兒園餵藥案、社宅及施政表現等議題，延伸到蘇巧慧如今投入市長選舉後，對侯市府建設評價轉趨正面。侯友宜表示，自己從警到從政累計約50年公職生涯，一向「用行動說話」，不在乎外界如何評論，會做到任期最後一天。

江怡臻首先回顧2022年疫情期間，指蘇巧慧當時曾批評侯友宜防疫表現。侯友宜回應，新北當年疫情嚴重，市府從衛生、警政、消防、環保到區公所全面投入，許多防疫措施也走在中央之前，最辛苦、最有功勞的是第一線同仁。

江怡臻接著提到2023年總統大選期間，蘇巧慧曾以黑槍、黑道等議題批評侯友宜，並追問侯如何看待相關言論。侯友宜說，自己一輩子奉公守法、保護人民，從警期間打擊犯罪從不手軟，「我們跟黑道只有對抗」，是非立場始終一致，也願意接受外界檢驗。

談到新北幼兒園餵藥案，江怡臻指出，蘇巧慧當時曾批評侯市府處理態度，但後續司法調查未發現相關藥物遭檢出。侯友宜表示，面對任何議題，他都會與第一線夥伴站在一起並承擔責任，尤其婦幼、長輩與弱勢族群，更應多一分關懷。

江怡臻也回顧蘇巧慧過去對新北社宅及市政表現的批評，並提到蘇巧慧曾形容新北「城市有運轉，但施政無亮點」，質疑如今參選市長後，卻又強調自己與侯市府共同爭取多項建設。

侯友宜回應，新北這幾年完成多項軌道、污水下水道、運動中心、公托、市場改造等建設，「很多大小事閃閃發光，大家都看得見」，但他一向不靠嘴巴宣傳，而是把事情做出來。他說，今年包括警校4年在內，自己累計約50年待在公務體系，始終知道站在這個位置上，就是要全力為市民做事。

侯友宜最後表示，任期剩下100多天，他仍會全力以赴做到最後一天，「50年的工作歷程，態度永遠不變，不忘初心，努力做事」。