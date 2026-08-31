大選加溫 吳宗憲到新北尋求市府與議會支持

隨著年底大選腳步逼近，新北市長侯友宜昨天直言「我的下一棒的接棒人就是李四川」，今天侯友宜出席市政總質詢前，國民黨立委、宜蘭縣長參選人吳宗憲特別在總質詢開始前拜會侯友宜與新北市黨籍議員尋求支持，並與侯友宜、新北市議長蔣根煌及藍營議員一起振臂高呼加油口號。

侯友宜等藍營重量級人士往往是黨籍參選人尋求支持的對象，侯友宜力挺國民黨新北市長參選人李四川溢於言表，至於是否接任李四川競選總部主委，侯友宜今天說，未來競選團隊規畫的職位，都由李四川方面統一按照選舉步驟來對外來宣布。

侯友宜表示，競選過程中，最重要的是候選人提出好的政見，爭取市民的認同，尤其是未來願景與規畫如何落實，這是候選人贏得人民認同及支持的最重要力量。

新北市長侯友宜侯友宜力挺國民黨新北市長參選人李四川，至於是否接任李四川競選總部主委表示，未來競選團隊規畫都由李四川團隊對外宣布。記者潘俊宏／攝影