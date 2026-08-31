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温世政登記選南投縣長 許淑華宣布加碼營養午餐

中央社／ 南投縣31日電

民進黨南投縣長參選人温世政今天登記參選時表示，會用醫師診斷的精神找出南投真正需求，讓南投更好；南投縣長許淑華宣布明年2月調高學童營養午餐經費，每人每餐加碼10元。

2026九合一選舉

2026年地方公職人員選舉11月28日投開票，今天至9月4日辦理參選人登記。温世政今天由民進黨副秘書長何博文、民進黨立委羅美玲、南投縣黨部主委吳棋楠及多名鄉鎮市長與民意代表參選人陪同至南投縣選舉委員會登記，眾人高喊「温世政當選」展現氣勢。

温世政提出老人假牙補助、增加南投縣敬老愛心卡點數並放寬適用範圍、生育及養育補助、爭取設立高科技園區等政策願景，温世政也說，當選後也將重新考量部分不當建設，他統計可節省逾新台幣80億元支出，可用於青年、老人補助，甚至發給縣民每人每年8800元。

温世政說，南投要發展，青年一定要回來，青年要回來就要有工作、有交通、有托育、有成家支持，他會用醫師診斷問題的精神，找出南投真正需求，用務實政策一件件解決；今天完成登記是承擔責任新開始，會繼續跑遍全縣，向鄉親清楚說明理念，一起讓南投更好。

競選連任的許淑華預計9月2日登記，她今天前往埔里國小陪伴學童迎接新學期，並代表縣府贈送資料收納袋、鉛筆、橡皮擦等「開學大禮包」。

許淑華同時宣布民國116年2月起，全面調高營養午餐經費，每名學生每餐加碼補助10元，達到公辦公營學校每人每餐補助65元、公辦民營學校及外訂桶餐學校每人每餐補助70元，預計每年增加6600萬元經費支出。

2026九合一選舉 南投縣選舉 温世政 許淑華

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