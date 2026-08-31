苗議員選舉登記海軍退役中校魏漢相搶頭香 「後龍隊」3名議員喊全壘打

地方選舉今天起登記，海軍中校退役魏漢相搶頭香，單槍匹馬登記參選苗栗縣第一選區議員，原本參選爆炸情勢，增添新變數，後龍鎮出身的議長李文斌、議員林寶珠及鄭秋風連袂登記競選連任，支持群眾喊出「後龍隊」全壘打。

苗栗縣議員第一選區新人輩出，地方政壇沒有預期參選的魏漢相今天上午8點第一個登記，魏漢相強調，他學的是系統工程，希望利用所學，回饋服務選民，他所建置「苗栗選民服務網」不是構想，而是已經上線，持續24小時、全年無休，一支手機就能提出問題；一個案件，就建立一個完整生命週期。

他希望把過去所學的系統工程與數位科技真正帶進地方服務，不是只告訴鄉親「我會服務」，而是先把服務系統做出來；不是只有一個電話、一張名片，而是讓每一件陳情都有紀錄、有進度、有追蹤；不是等到選舉結束才開始，而是現在就在做，線上，選民服務網24小時不打烊，線下，一步一步走進選區，親自認識鄉親、了解地方。

此外，竹南鎮、後龍鎮及造橋鄉第二選區，李文斌爭取6連霸，鄭秋風爭取8連霸，林寶珠除了中途一屆轉戰後龍鎮長外，已當選10屆議員，大批支持者簇擁，3人今天上午連袂登記，後龍鎮前鎮長朱秋隆是否參選下屆議員衝擊選情，值得後續觀察。