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讓孩子安心長大！蔣萬安兒少保護提4大精進：複合機制把關

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢。記者曾吉松／攝影

台北市一名10歲女童，因其身心障礙母親在家從事性交易，導致長期遭母親客人性猥褻，一度240天未被安置。前總統蔡英文日前還曾發聲呼籲檢討社安網。台北市長蔣萬安拍板多項精進，蔣今受訪再度表達不捨與痛心，表示制度面可以有做更好的地方，一定願意來檢討且精進。

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蔣萬安今天赴議會總質詢，對於台北市發生有女童遭性猥褻案，蔣萬安說，首先，他要再次表達對於發生這樣不幸的事情，北市府非常心痛、而且不捨。強調制度面上，可以做的更好的地方，市府一定願意來檢討而且精進。

蔣萬安也提出四大精進措施，第一個，也就是目前依照全國一致的SDM作業標準，區分「家內」和「家外」的案件。這樣的區分，其實已經沒有辦法完整涵蓋目前非常多元複雜的樣態，也因此台北市會增加「類家內」的狀況，也就是比如經常出所、或者是跟主要照顧人有密切關係，或者是有經濟或生活上面的依附，就會視同「家內」案件。

第二，蔣提到，不管是家內及類家內案件，市府也會再有多一層把關，也就是會有複合機制；第三，市府也會增加短暫家庭式庇護的處所，也就是讓兒少能夠即刻的脫離原本的生活環境；第四，市府會全面給予第一線社工支持，包括提高待遇及增加相關人力。

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