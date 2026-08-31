育兒政策再加碼 吳宗憲提托育站與最高月加給1萬元留人才

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天提出育兒政策，宣布規畫設置「安心托育站」，整合親子館、社福據點及公共托嬰中心資源，逐步增設臨時托育、延長托育、夜間托育及假日托育服務，同時加碼第一線人員留任獎勵，希望減輕家長照顧壓力，也穩定托育人力。

吳宗憲表示，日前在宜蘭街頭再次看見外送員載著孩子工作，讓他想起去年冬天曾目睹一名外送爸爸冒雨載著兩名幼童送餐的情景。對許多雙薪家庭、單親家庭，以及醫護、警消、服務業與輪班工作者而言，最棘手的往往是臨時需要照顧孩子數小時，卻找不到合適且負擔得起的托育資源。

他指出，宜蘭縣出生人口已由2024年的2443人降至2025年的1913人，短短一年減少530人，降幅約22%，少子化問題持續加劇，地方政府應從家長最迫切的需求著手協助，繼提出每月1000元育兒用品券及「一鄉鎮一公托」後，此次再擴大托育服務內容。

針對外界關心增加服務是否影響現有工作人員負荷，吳宗憲表示，親子館及托育據點人員原本工作已相當繁重，因此新增的臨托、夜托及假日托育服務，將另外聘用具專業資格的專責托育人員負責，相關薪資、人力配置及輪班經費均由縣府編列預算支應，並納入委外管理機制，不會增加現有人員負擔。

另外，他也提出「親子館人才留任加給」方案，服務滿1年者每月加給2000元，之後依年資逐步調升，最高每月可增加1萬元，未來托育服務將採預約制，照顧比例最高為1名托育人員照顧3名幼兒，2歲以下嬰幼兒夜間托育則以1比2為原則，並結合幼保、健康照護相關科系及壯世代人才培訓，建立專業托育人力庫，逐步提升整體托育量能。