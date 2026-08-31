竹北藍白合破局 牛煦庭：整合本就很複雜 有必要努力到最後一刻

新竹縣竹北市藍白合破局，藍白陣營將各自派人參選竹北市長。民眾黨主席黃國昌今說，對國民黨片面不遵守承諾感到非常遺憾，但還是心存善念，努力到最後一刻。身兼發言人的國民黨立委牛煦庭表示，整合本來就是一個很複雜的過程，也不見得同一套方法全部都適用，但努力到最後一刻是有必要的。

牛煦庭今天接受廣播節目專訪，對於國民黨內部怎麼看竹北市的藍白亂局？牛煦庭表示，當然希望負起責任的該負起責任，該談的談一談，整合本來就是一個很複雜的過程，也不見得同一套方法全部都適用，但努力到最後一刻是有必要的。今天起到9月4日都能登記，對於選盤的具體影響，要視登記結果而定。

牛煦庭指出，2024年後藍白合作的格局一直蠻穩定的，現在出現比較大亂流及波動，但最後不是政治大頭決定，也不是網路意見領袖決定的，而是每一個小市民投票決定結果。他觀察網路上的反應，有些民眾黨支持者感到受委屈，過程中沒有受到該有的對待或兌現承諾等；也有很多人理性的表達，這件事就發生在新竹就好，其他地方還是要穩住藍白合作大局。

牛煦庭說，對選民來講，是一個複雜的心理博弈，相信民眾黨選民的判斷與智慧，他們看得懂社會的局勢、公共政策的走向，更看得懂台灣憲政的亂局。最後結果是選民的自主判斷，從2024年總統大選、大罷免到今年地方選舉，很多事情不是政治人物、也不是政黨說了算，是人民最後的投票才形成強大的力量。

牛煦庭說，他不是要大家就此放過或放下這件事，政治人物該負起責任，不要再喊來喊去，專心致志。大家彼此之間或多或少都有點交情，好好坐下來溝通，就像過去在立法院溝通法案，或在其他地方談合作一樣，邊打邊談、中間有摩擦也是常有的狀況，大家努力到最後一刻。

主持人問，是否認為國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩有必要出來說明？牛煦庭說，他覺得任何一個跟這一局有關的人，都有義務共同促成，才能安撫支持者的焦慮，但最後決定走向的，是升斗小民的集體判斷。