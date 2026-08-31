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張善政明請「福將」代登記參選 黃世杰9月2日率「桃園隊」登記

聯合報／ 記者張裕珍朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政維持市政行程，預計明天上午10時，由競總主委黃敏恭、立委涂權吉代為登記參選市長。聯合報系資料照
桃園市長張善政維持市政行程，預計明天上午10時，由競總主委黃敏恭、立委涂權吉代為登記參選市長。聯合報系資料照

今天起至9月4日為桃園市第4屆市長、市議員選舉登記日，市長部分迄今還無人登記。國民黨現任市長張善政預計明天上午10時，由競總主委黃敏恭、立委涂權吉代為登記，民進黨市長參選人黃世杰將會同議員參選人「桃園隊」於9月2日上午10時完成登記。

2026九合一選舉

國民黨桃園市黨部今天發出採訪通知，明早將由張善政競選總部主委黃敏恭及立法委員涂權吉代表，到桃園市選舉委員會替張善政市長辦理桃園市長候選人登記。

黃敏恭曾任桃園縣副縣長、代理縣長，並在張善政本屆市長選舉競選期間，擔任市黨部主委，是選戰重要操盤手之一。藍營人士指出，黃敏恭有「輔選零敗績」紀錄，尤其近年擔任市黨部主委期間，成功輔選張善政、6名藍營立委當選，也讓大罷免全軍覆沒。

藍營人士說，黃敏恭是桃園藍營的重要福將，也深受議長邱奕勝、市長張善政信任，此次擔任張善政爭取連任的競選總部主委，是不二人選。立委涂權吉明天也會同黃敏恭代表張善政完成登記，涂於2022年本屆立委選舉，以1千多票之差擊敗當時現任的黃世杰。

民進黨部分，黃世杰連月到各區勤跑行程，白天掃市場、晚上到夜市拜票，近距離與選民互動爭取支持。黃也敲定將於周三、9月2日上午10時親自到桃園市選舉委員會舉完成登記，當天會由競選幹部與桃園隊議員、議員參選人陪同，營造「桃園隊」團結氣勢。

黃世杰競選辦公室發言人黃宣尹表示，黃世杰登記當天除了會發表參選談話、提出新一波政見外，競選辦公室也規畫黃世杰與議員合體橋段，傾聽13個行政區的訴求。登記活動結束後，則會開啟車隊掃街，展現行動力，凸顯新市長讓心桃園重新動起來的決心。

黃世杰日前也已公布競選總部重要幹部，包括競總主委范振修、副主委張雅琳、郭昱晴、湯蕙禎、總督導張火爐、北桃園競選總幹事黃宗源、南桃園競選總幹事黃仁杼、執行總幹事陳家濬、後援會總督導郭榮宗等人，多名綠營議員也出任黃的競總副總幹事。

民進黨桃園市長參選人黃世杰連日來持續到市場、夜市掃街拜票，與選民近距離互動。圖／黃世杰競選總部提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰連日來持續到市場、夜市掃街拜票，與選民近距離互動。圖／黃世杰競選總部提供

黃世杰 張善政 桃園 2026九合一選舉 桃園市選舉

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