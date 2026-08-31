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紙風車副團長「阿嬤」莊瓊如 返鄉參戰屏東縣第二選區議員

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
紙風車劇團副團長莊瓊如是外界熟悉的「阿嬤」今宣布投入屏東縣議員第二選區選舉，一早在劇團夥伴、紙風車的「森林動物」們陪同到屏東縣選委會登記參選。圖／莊瓊如提供
紙風車劇團副團長莊瓊如是外界熟悉的「阿嬤」今宣布投入屏東縣議員第二選區選舉，一早在劇團夥伴、紙風車的「森林動物」們陪同到屏東縣選委會登記參選。圖／莊瓊如提供

紙風車劇團副團長莊瓊如，外界熟悉的「阿嬤」今宣布投入屏東縣議員第二選區選舉，一早在劇團夥伴、紙風車的「森林動物」們陪同到屏東縣選委會登記參選，莊瓊如是鹽埔鄉振興村人，10歲離開屏東到台北學特技，從農家女兒走上國際舞台，跟著紙風車走遍全台，她決定回到人生出發地方，投入縣議員選戰。

2026九合一選舉

「阿母當年給了我一條路，現在我想回來為家鄉多開幾條路。」莊瓊如說，投入選舉，不是突然離開原本工作，是選擇走到不同位置。將劇場工作培養創意、溝通、組織及解決問題能力帶進公共服務，串連政府、企業、社區與民間力量，讓資源不只是短暫進入地方，而能真正留下來。

近年因劇團演出、人才培育及在地故事編創，莊瓊如頻繁回到屏東，她說，重新走回故鄉，看見屏北豐富農業、文化與人情，也看見人口外流、社區老化、長輩資訊落差，以及農村孩子缺乏多元學習機會等問題。出生在鄉下不應該代表人生少一種選擇；孩子可以走出去看見世界，好的教育、文化與公共資源也應該走進來。

屏東縣議員第二選區（高樹、里港、九如、鹽埔、長治、麟洛鄉）選出8席，其中2席是婦女保障名額。本屆受司法案影響現僅6名現任議員， 4人爭取連任，前立委蘇震清女兒蘇孟婕交棒給胞兄蘇孟淳，選區至少8名男性參選，搶攻2席婦女保障名額之外6席，競爭激烈。

第二選區現任兩席女議員宋麗華、何春美，何春美是國民黨籍，這次改無黨參選，國民黨籍宋麗華日前捲入第二任丈夫詐欺案件，法院裁定300萬元交保。兩人原有機會搶下選區兩席婦女保障名額，今天登記首日，紙風車劇團副團長莊瓊如返鄉投入第二選區參選，讓原本相對單純婦女保障席次出現變數。

紙風車劇團副團長莊瓊如（右二），外界熟悉的「阿嬤」今宣布投入屏東縣議員第二選區選舉，一早在劇團夥伴、紙風車的「森林動物」們陪同到屏東縣選委會登記參選。圖／莊瓊如提供
紙風車劇團副團長莊瓊如（右二），外界熟悉的「阿嬤」今宣布投入屏東縣議員第二選區選舉，一早在劇團夥伴、紙風車的「森林動物」們陪同到屏東縣選委會登記參選。圖／莊瓊如提供

紙風車劇團副團長莊瓊如外界熟悉的「阿嬤」今宣布投入屏東縣議員第二選區選舉，一早在劇團夥伴、紙風車的「森林動物」們陪同到屏東縣選委會登記參選。圖／莊瓊如提供
紙風車劇團副團長莊瓊如外界熟悉的「阿嬤」今宣布投入屏東縣議員第二選區選舉，一早在劇團夥伴、紙風車的「森林動物」們陪同到屏東縣選委會登記參選。圖／莊瓊如提供

紙風車劇團副團長莊瓊如（中），外界熟悉的「阿嬤」今宣布投入屏東縣議員第二選區選舉，一早在劇團夥伴、紙風車的「森林動物」們陪同到屏東縣選委會登記參選。圖／莊瓊如提供
紙風車劇團副團長莊瓊如（中），外界熟悉的「阿嬤」今宣布投入屏東縣議員第二選區選舉，一早在劇團夥伴、紙風車的「森林動物」們陪同到屏東縣選委會登記參選。圖／莊瓊如提供

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