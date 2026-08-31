呼應蔡英文談社安網 蔣萬安拍板：類家內成員納SDM安全評估

台北市先前發生十歲女童遭性猥褻案，台北市長蔣萬安今天也在臉書貼文台北市的多項精進措施，蔣萬安表示，台北市決定主動往前多做一步，將「類家內成員納入SDM安全評估」；也會強化第二道防線；並且有短期家庭式庇護處所；也會對對第一線社工更多支持；並且充實安置機構夜間照顧人力、重新檢討薪資與人力條件，也持續推動久任獎助。

蔣說，台北市政府保護好每一個孩子，讓孩子安心長大，是我們最重要的責任，制度之間可能出現的空隙，我們希望再往前一步，把它補起來。

蔣萬安說，現行全國一致的兒少保護機制，依照行為人身分區分「家內」與「家外」，對應的風險評估、處遇方式也有所不同。但實際生活中，有些人雖然不是家人、沒有同住，卻經常出入家裡，跟家庭關係密切。依照現行標準，這些人會被歸類為「家外人士」，不適用SDM安全評估，但從實際案件中看到，對孩子來說，風險不會因為一個人被歸類為「家外」，就真的離家很遠。

「在台北，我們決定主動往前多做一步，將『類家內成員納入SDM安全評估』。」蔣說，未來，這些與孩子、家庭密切接觸的「類家內成員」，市府會直接納入SDM安全評估。不只看身分，更要看他實際和孩子有多近、與家庭互動有多深，把可能的風險看得更仔細。

另外，北市府也會「強化第二道防線」，蔣說，面對孩子的安全，我們希望重要的判斷，都能多一雙專業的眼睛再看一遍。未來，除了第一線社工與督導，也將加入外部專業複核及跨網絡共同檢視。多一個專業的人一起判斷，多一次討論就多一道保障。

還有「短期家庭式庇護處所」，蔣提到，當孩子需要暫時離開原本的環境，但是否安置仍需要進一步評估時，市府會增設短期家庭式庇護處所，讓孩子與家庭先有一個安全的地方落腳。不讓需要幫助的家庭，在最需要支持的時候無處可去，也讓安置資源能留給真正需要長期照顧的孩子。

蔣萬安說，北市府也會「對第一線社工更多支持」，要保護好孩子，也要支持每天站在第一線、陪在孩子身邊的人。第一線社工、安置機構照顧人員，面對的是一個又一個真實的家庭和孩子。這些工作很辛苦，需要專業以及很大的耐心。市府不只要求制度做得更好，也要給第一線更實際的支持。

蔣提到，接下來，台北會充實安置機構夜間照顧人力、重新檢討薪資與人力條件，也持續推動久任獎助。希望讓願意留下來照顧孩子的人，有更好的工作環境，也有更多力量陪孩子走得更久。

蔣萬安說，兒少保護，沒有哪一天可以說「這樣就夠了」。市府每一天都要重新檢視，還有哪些地方可以做得更好。能補上的地方，我們努力補上；能再多一道保障，我們就多努力做一道。希望每一個孩子，都能被好好保護，在最需要幫忙的時候，都有人能接住。