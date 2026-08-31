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不領政黨推薦書！藍營詹江村以無黨籍登記參選 市黨部回應了

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
國民黨桃園市議員詹江村今天以無黨籍完成登記爭取連任。圖／取自詹江村臉書
國民黨桃園市議員詹江村今天以無黨籍完成登記爭取連任。圖／取自詹江村臉書

今天是市長、市議員選舉登記首日，桃園市選委會一早陸續有參選人完成登記，桃園市第一選區國民黨籍現任議員詹江村今天由幕僚協助完成登記，他發文強調自己未領國民黨政黨推薦書，最後是以無黨籍登記，引起政壇關注。市黨部主委蔡忠誠回應，詹是藍營優秀戰力，會持續努力溝通。

2026九合一選舉

桃園市第一選區議員今年選戰格外受矚目，國民黨原本規畫提名7人，包含現任6名議員及新人佀廣洋，但佀因涉及霸凌等爭議放棄政黨提名，議員詹江村也因武陵高中事件風波，宣布不領政黨推薦書，今天由幕僚協助到選委會完成登記。

詹江村在臉書貼出選舉登記資料，內容顯示未附上政黨推薦書，桃園市選委會也證實詹江村是以無黨籍完成市議員選舉登記。

詹江村發文表示，當時武陵高中事件，因媒體刻意扭曲真相，國民黨部分成員受到媒體影響，害怕他連累國民黨選情，所以當時自己表明不會去領取政黨推薦書。

他也強調，請國民黨不要害怕，雖然事件已經獲得澄清，自己並沒有洩漏學生個資，更沒有針對單獨學生公審，甚至迄今我都不知道對方的長相、姓名、身份，但自己依然信守承諾沒有前往國民黨辦公室領取政黨推薦書，也盼鐵粉繼續支持他。

針對詹江村未領取政黨推薦書且以無黨籍完成登記，國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示「尊重」，他肯定詹江村是藍營優秀戰力，還是希望詹能夠「歸隊」。

蔡忠誠認為，當初的小誤會都已澄清，詹江村也言出必行向支持者交代，不過現在是登記第一天，到9月4日前還有補件空間。市黨部會這邊會持續努力和詹江村溝通。

詹江村有國民黨籍，在桃園擔任過一屆市民代表、五屆議員，今年爭取議員連任。詹下午重申「自己不會去領政黨推薦書」，強調確定不會去領。

今天是市長、市議員選舉登記首日，桃園市選委會一早陸續有參選人完成登記。記者張裕珍／攝影
今天是市長、市議員選舉登記首日，桃園市選委會一早陸續有參選人完成登記。記者張裕珍／攝影

詹江村 無黨籍 藍營 2026九合一選舉 桃園市選舉 佀廣洋

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