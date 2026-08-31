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影／顏若芳批蔣萬安：講政治秒回、談市政只剩謝謝

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨湧言會台北市議員林延鳳（左起、士林北投）、顏若芳（中山大同）上午陪同新人劉品妡（大安文山）、郭凡（松山信義）一同前往台北市選委會登記參選台北市議員，一同高呼，「台北好政，優質問政！」口號。記者黃義書／攝影
民進黨湧言會台北市議員林延鳳（左起、士林北投）、顏若芳（中山大同）上午陪同新人劉品妡（大安文山）、郭凡（松山信義）一同前往台北市選委會登記參選台北市議員，一同高呼，「台北好政，優質問政！」口號。記者黃義書／攝影

民進黨湧言會台北市議員林延鳳（士林北投）、顏若芳（中山大同）今天上午陪同新人劉品妡（大安文山）、郭凡（松山信義）前往台北市選舉委員會登記參選台北市議員，眾人並高喊「台北好政、優質問政」口號，正式投入年底選戰。

2026九合一選舉

對於台北市長蔣萬安的施政表現，顏若芳受訪表示，只要談到市政，蔣萬安「沒背稿」，剩下的就是「謝謝」；但只要談到政治議題、中央政策或政治口水，蔣萬安就能立即回應，「而且是沒有分秒之差，馬上回答」。顏若芳舉例，中央提出普發1萬元的「AI紅利」政策時，蔣萬安就立即回應「一萬不夠，要發兩萬」。她質疑，為何涉及政治議題時市長反應快速，但面對市政問題卻遲遲等不到回應。

顏若芳表示，市民至今等不到蔣萬安針對兒虐事件對外說明，也等不到遭猥褻女童的安置處理結果。她指出，台北市政府拖了240天，仍等不到市府及市長對外向大眾道歉，「但看到的都是政治的口水」。顏若芳也批評，市府日前的相關政策與設施規畫讓人匪夷所思，例如「捷運沒有扶手，但吸煙室有扶手」。她表示這不是市府沒有溝通，而是「你沒有傾聽民意」。

顏若芳說距離選舉還有約89天，希望蔣萬安把剩餘任期用來「先把市長當好」，把市府、市政做好，市民還有許多問題等待市長回答，包括兒虐、吸煙室，以及為何號稱禁煙的公園綠地仍設置吸煙區等。顏若芳強調，蔣萬安既然說要「講市政」，就應該每一次都好好談市政，「這麼多的問題都沒有回答」。呼籲蔣萬安把握未來89、90天，好好面對台北市政缺失及人民質疑，真正把台北市長做好。

蔣萬安 顏若芳 湧言會 2026九合一選舉 台北市選舉

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