民進黨議員參選人李宗翰生日巧遇登記日 陳亭妃送蛋糕助陣

2026年大選今開放參選人登記，民進黨第一選區市議員參選人李宗翰一早前往市選委會登記，巧合的是，今天正逢其34歲生日，除約30名大新營區里長及支持者到場相挺外，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃也帶著蛋糕驚喜現身祝福，讓登記現場增添生日喜氣。

李宗翰表示，原本就打算第一時間完成登記、提早投入選務準備，沒想到第一天恰巧就是自己的生日，感謝近30名里長及百名支持者一早從大新營各地出發，陪同他從溪北一路到市區登記，也感謝陳亭妃撥空到場祝福，生日願望希望黨籍市長高票當選、市議員席次全壘打。

此外，民進黨立委郭國文、賴惠員及現任議員黄肇輝、余柷青、王宣貿及蔡麗青等人，陪同第四選區新人賴懋慶、第八選區沈震南登記參選，展現黨內世代接棒與聯合作戰態勢。隨著登記起跑，台南市長及議員選戰逐步升溫，各陣營也陸續展開基層布局。