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地方選舉登記首日蔣萬安首位對手出現 李敖女兒宣布選議員

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
李敖女兒李文宣布參選士林北投議員。記者洪子凱／攝影
李敖女兒李文宣布參選士林北投議員。記者洪子凱／攝影

九合一大選登記首日上午不少人前來搶頭香，民進黨陣營包含正國會、湧言會現任議員及小雞，國民黨也有現任議員鍾小平、李芳儒，而有多個小黨組成「台灣前進」6位參選人也在上午造勢登記，其中包含李敖女兒李文宣布參選士林北投議員；麻將最大黨郭璽也到場登記參選台北市長，也讓北市選委會上午熱鬧滾滾。

2026九合一選舉

民進黨正國會新人中正萬華參選人張銘祐、中山大同參選人林子揚兩人今天在派系立委王義川、李坤城陪同下，上午8時就大選委會樓下準備搶頭香登記，王義川直言兩位新人是「最有機會吊車尾選上的」兩位都有豐富的政治幕僚經驗，能給台北帶來值得擁有的國際視野與宏觀思維，更都是奶爸，希望地方能給予支持，力挺兩人進入市議會。

同黨湧言會議員與新人參選人也在上午10時到場，除現任林延鳳、顏若芳外還包含新人劉品妡及郭凡，力拚全壘打，郭凡更帶上養了7年黑色貴賓「Ninjaa」希望帶來好彩頭，而四人也組成「台北好政連線」聯盟，喊話現任連任繼續監督市府外，也盼新人當選開創新視野，替市民嚴格把關市政。

國民黨部分，上午現任議員鍾小平原先喊話搶頭香登記，不過同黨原住民議員李芳儒卻早一步完成登記，搶頭香失敗，不過鍾打趣稱沒關係，李是原住民，他是漢民族，「兩邊是要和好的，也不要惹怒他，會被出草。」

除了藍綠登記狀況外，由台灣基進、小民歐巴桑參政聯盟、台灣綠黨、時代力量組成「台灣前進」今天也率領6位議員參選人身穿各自專業領域的服裝到場，包含士林北投謝閔弘、內湖南港吳欣岱、中山大同李惠暄、松山信義鄧樂強、中正萬華王振庭、大安文山陳峙穎。

長期推動街區經濟與城市文化的前第三社會黨發起人周奕成也到場支持表示，北市現在已擁有初步的民主政黨形式，卻流失了民主政治的市民精神，市民的參與及決定權日益減少。陪同時代力量主席王婉諭也說，第三勢力監督力量十分重要，首都需要一個代表市民、具備專業監督能力的黨團。

民進黨正國會立委王義川（右一）、李坤城（左二）陪同子弟兵台北市議員參選人林子揚（中）、張銘祐（右二）率先前往台北市選舉委員會登記參選。記者黃義書／攝影
民進黨正國會立委王義川（右一）、李坤城（左二）陪同子弟兵台北市議員參選人林子揚（中）、張銘祐（右二）率先前往台北市選舉委員會登記參選。記者黃義書／攝影

國民黨台北市議員鍾小平上午前往台北巿選委會登記參選。記者黃義書／攝影
國民黨台北市議員鍾小平上午前往台北巿選委會登記參選。記者黃義書／攝影

時代力量黨主席王婉諭（左三）、台灣基進黨主席王興煥（左二）、台灣綠黨共同召集人王彥涵、小歐盟秘密長何語容（左一）等人，陪同台灣前進陣線巿議員參選人謝閔弘（右五）、吳欣岱、陳峙穎（右一）、鄧樂強（右四）、王振庭（右二）、李惠暄（右三）等前往台北巿選委會一同登記參選。記者黃義書／攝影
時代力量黨主席王婉諭（左三）、台灣基進黨主席王興煥（左二）、台灣綠黨共同召集人王彥涵、小歐盟秘密長何語容（左一）等人，陪同台灣前進陣線巿議員參選人謝閔弘（右五）、吳欣岱、陳峙穎（右一）、鄧樂強（右四）、王振庭（右二）、李惠暄（右三）等前往台北巿選委會一同登記參選。記者黃義書／攝影

李敖 地方選舉 蔣萬安 2026九合一選舉

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