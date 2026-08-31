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竹北藍白合破局 李彥秀示警：賭爛票恐成壓垮合作最後一根稻草

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

新竹縣竹北市藍白合作協調多月，最終仍破局，藍白陣營將各自派人參選竹北市長。國民黨立委李彥秀示警，兩黨都必須有高度的智慧解決竹北的困境，否則支持者的賭爛票恐成壓垮合作最後一根稻草。

2026九合一選舉

李彥秀指出，國民黨與民眾黨理念相符，捍衛民主憲政、2028下架民進黨。藍白選票相輔，國民黨縣市長民代網路綿密，民眾黨對年輕選票與中間選民有極大號召力，因此藍白當然是「合則兩立，分則兩害」，過去兩年多來，藍白從國會議題合作，到大罷免政黨合作，再到現在的選舉合作，雙方在共同的理念下，能保有各自政黨的獨立性，已經培養良好的互動與默契。

李彥秀說，2024年總統大選合作破局，至今都是國民黨與民眾黨支持者最大的夢魘，面對民進黨擁有龐大的國家機器、網軍側翼及政策支票，在野黨沒有分裂的本錢，更沒有不合作的權利，選舉合作是政黨合作的深水區，2026年縣市長選舉，國民黨與民眾黨簽署協議，在新北市、宜蘭縣以及嘉義市合作，國民黨也在新竹市支持現任高虹安市長，雙方制度性的合作模式運作順暢。

李彥秀示警，互信是政黨合作的基礎，特別是雙方支持者的感受更不能被忽視，蝴蝶效應可能引發政治海嘯，兩黨都必須有高度的智慧解決竹北的困境，否則支持者的賭爛票恐成壓垮合作的最後一根稻草。

藍白合 藍白 李彥秀 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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