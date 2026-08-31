【重磅快評】蔣萬安可以點名陳亭妃 沈伯洋也急了？

綠營議員日前質詢台北市長蔣萬安關於格柵吸菸區與遮陽傘等政策，蔣拿高雄前鎮漁港改建經費從「3000萬元暴增至81億元」反擊，要求民進黨別雙標；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆氣噗噗說要找蔣辯論，蔣反問「要不要先問問看台南陳亭妃委員的意願？」，除了為政策辯護、拒搭舞台，也助攻同黨謝龍介，靈活堪稱戰術。

民進黨對蔣萬安窮追猛打，北市推無菸城市政策在西門町等商圈設置指定吸菸區，未料格柵式吸菸區一落成即引發議論，綠營痛批設計醜陋、具羞辱性，市府緊急拆除，綠營再批這百萬元建造經費泡湯，蔣則表示願意聆聽民意、即刻改善。

遮陽傘爭議更是連吵好幾個月，民進黨議員爆料遮陽傘價格高達744萬元，如果加上後續照明等設備，花費將近1000萬元，原本承諾8月完工已跳票；蔣萬安反擊工期延誤是因廠商自主檢查未達標準，新工處已在把關，他強調遮陽傘符合公共藝術設計、使用年限20至30 年，且可承受強風與地震。

蔣萬安為了反擊綠營對遮陽傘窮追猛打，更在議會脫口而出「高雄前鎮漁港從3000萬元變81億元，議員要不要用一致標準？」沒想到引來賴瑞隆的戰帖，蔣今天反拖陳亭妃下水，看似四兩撥千斤的反諷，實則為藍營意外的收穫。

賴瑞隆拉高分貝表示，蔣萬安引用數字誤導，「把高雄拉來墊背、轉移自身施政無能的焦點」，因此要求公開辯論把81億元的建設說清楚。只是，但賴瑞隆犯了兩個錯誤，一是蔣不會配合演出。二是前鎮漁港改建經費膨脹270倍，是蘇貞昌當閣揆時拍板，把北市吸菸區及遮陽傘和前鎮漁港改建擺在一起，還真小巫見大巫，蘇恐怕都說不清楚，賴又怎能說得清楚？

2019年間，韓國瑜擔任高雄市長時向中央申請3000萬元疏濬卻被卡住，蘇貞昌趁韓請假之際視察前鎮，當時賴瑞隆全程陪同，蘇稱「要做就一次做好、跟世界拚」，最初只提10億元整建需求，後來逐年加碼，最終在2023年核定81.37億元，全部由中央支應。蘇貞昌特案核准，如果不是為了奪回高雄，何來如此大手筆？

也因非屬常態，漁港改建經費從韓國瑜時代到暖男市長任內長大了270倍，完工後也陸續出現怪異現象。審計單位發現中央砸鉅資辦理港區下水道整建工程，卻有重點汙染源用戶未納管；硬體完工後，魚販與攤商抱怨租金高昂，運銷中心也招商不順，動線與作業習慣脫節，加上交通不便與觀光配套不足，外界質疑納稅錢是否花在刀口上？

蔣萬安為了反擊綠營，舉例前鎮漁港改建經費從「3000萬元暴增至81億元」，要求民進黨別雙標，賴瑞隆點名蔣萬安辯論，本想展現他捍衛高雄的態度，卻反戳了中央「建設是政績，營運是地獄」死穴，更凸顯「要五毛給一百塊」的政治綁樁。第一男主角沈伯洋也發現不妥，今天趕緊回應「如果要辯論，也是我先排第一個」。

被賴瑞隆突襲點名，蔣萬安順勢接招，問賴要不要先問問看陳亭妃的意願？除了拒絕降格交火，反戳民進黨執政痛點，點名陳亭妃則不僅挑起民進黨內部矛盾，將球丟回民進黨，諷刺賴「問錯人、管太寬」，也凸顯這場辯論要求的荒謬與動機。

簡單來說，蔣萬安就是「用綠營的人，去堵綠營的嘴」 ，讓對手攻勢瞬間失去焦點；直接點名陳亭妃也間接為國民黨台南市長參選人謝龍介引戰，為台南的選情升溫，蔣萬安可以一石多鳥，還不是全拜賴瑞隆之賜？